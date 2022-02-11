美股走跌台股跟著摔 早盤一度跌逾140點、18200點失守
昨（10）日週四美國1月消費者物價指數（CPI）創40年以來最高紀錄，市場憂心將來升息會太過激進，美股四大指數皆走跌。台北股市今（11）日開盤後一度跌140多點，下殺到18191點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌7元，來到642元。
記者許家禎/台北報導
2022-02-11 09:29:23｜2022-02-11 09:31:03
週四美國1月消費者物價指數（CPI）創40年以來最高紀錄，市場憂心將來升息會太過激進。另外，十年期美債殖利率升也破2%。美股道瓊指數10日下跌526.47點，或1.47%，收35241.59點；那斯達克指數下跌304.73點，或2.1%，收14185.64點；標普500指數下跌83.1點，或1.81%，收4504.08點；費城半導體指數下跌117.62點，或3.22%，收3536.10點。
台北股市今日開盤跌79.24點，加權股價指數以18258.81點開出，之後一度跌逾140點，來到18191點，但隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌7元，來到642元。力積電跌1.5%以上。鴻海、國巨跌1%多，友達與群創則跌2到3%多。股王矽力跌近4%。
大立光、日月光、萬旭逆勢抗跌漲約2%、1%與6%，其中大立光來到2120元。航運股相對抗跌，長榮漲1.5%、嘉里大榮漲逾2%、長榮航漲1%、宅配通漲5%、台驊投控漲3%以上。