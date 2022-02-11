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2021大幅增長　全球矽晶圓出貨及營收雙創歷史新高

▲根據SEMI（國際半導體產業協會）旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）發布的晶圓產業分析年度報告，2021年全球矽晶圓出貨量較2020年上漲14%，總營收成長13%，突破120億美元大關，雙雙寫下歷史紀錄。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據SEMI（國際半導體產業協會）旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）發布的晶圓產業分析年度報告，2021年全球矽晶圓出貨量較2020年上漲14%，總營收成長13%，突破120億美元大關，雙雙寫下歷史紀錄。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-02-11 10:55:30

根據SEMI（國際半導體產業協會）旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）發布的晶圓產業分析年度報告，2021年全球矽晶圓出貨量較2020年上漲14%，總營收成長13%，突破120億美元大關，雙雙寫下歷史紀錄。

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SEMI指出，2021年矽晶圓總出貨量超越 2020年的12,407百萬平方英吋 （million square inch, MSI），來到14,165百萬平方英吋，以滿足半導體設備和各式應用日益增長的廣泛需求，不管是300mm（12吋）、200mm（8吋）或150mm（6吋）晶圓均出現強勁需求。總營收則達到126.17億美元，超過2007年創下的121.29億美元紀錄，再締新猷。

SEMI SMG主席暨信越矽立光股份有限公司美國分公司（Shin-Etsu Handotai America）產品開發與應用工程副總裁Neil Weaver表示：「矽晶圓出貨及營收年度大幅增長，見證了當代經濟對於矽晶圓的依賴有多深。晶圓是帶動數位轉型及各種新興科技的火車頭，形塑我們未來生活及工作的方式。」


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