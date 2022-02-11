雙北義警餐會「潑蟑之亂」　黑衣人一審判決出爐

涉於去年5月間在「鉅星匯」餐廳潑灑上千隻蟑螂，引發「潑蟑之亂」的黑衣人吳安永等4人，遭檢方起訴後，台北地院今（11）日依恐嚇危害安全等罪，將吳男4人各判處3月到6月不等徒刑。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-11 11:11:27｜2022-02-11 11:14:23
2021年5月3日，台北市大安區臥龍義警中隊長在「鉅星匯」餐敘，包括：台北市警局長陳嘉昌、新北市警局長黃宗仁、國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安、洪孟楷及台北市議員羅智強、鍾沛君、王欣儀、王閔生等人都是座上賓。
晚間7時24分，2名黑衣男子提著桶子走到櫃台前，什麼都沒說就狂潑，服務人員當時以為是液體，沒想到是活蟑螂。事後經媒體報導，坐上賓才知此事，引發軒然大波。
北檢查出，「鉅星匯」吳姓負責人積欠詹姓友人1550萬元，詹將部分債權轉讓給另名蔡姓男子，蔡再找吳安永幫忙催討，並答應以討回金錢的三成做為報酬。
吳安永找友人蔡宗諭、許柏樟、曹邦昱幫忙，5月3日下午到板橋花1萬元購入3袋蟑螂，晚上帶上游姓少女。蔡在車上把風，許、曹2人進入餐廳潑蟑，游女以手機拍攝過程，吳躲在廁所接應。檢方去年底依妨害秩序、恐嚇、強制等罪起訴吳男4人，並建請加重其刑；游女由士林地院少年法庭審理。