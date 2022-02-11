女兒昔認明金成當乾爹　黃鐙輝親揭內幕太催淚

導演明金成8日因心肌梗塞辭世，享年51歲，他老婆林沛締（Patty）剛誕下龍鳳胎，就面臨喪夫之痛，讓演藝圈不少好友感到悲痛，演員黃鐙輝允諾會當他一對兒女的乾爹，今（11）日更在社群平台親揭當年女兒「黃太後」認明金成當乾爹的幕後原因，讓網友看了為之鼻酸。





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▲明金成（前排右）執導《艋舺燿輝》，提拔了黃鐙輝（後排右二）等許多新人演員。（圖／翻攝黃鐙輝FB）

痛失好友的黃鐙輝，凌晨3點多在臉書分享，當年第一次演戲就是明金成執導的《歡喜來逗陣》，當時只是客串一個主持人，卻要跟資深前輩張晨光、苗可麗對戲，讓他緊張到不停NG，連念台詞都有困難，備感壓力之時，明金成卻鼓勵他「沒關係慢慢來，我們等你」，給新人滿滿溫暖。





後來黃鐙輝演出《艋舺燿輝》，也是明金成的作品，當時長女「黃太後」甫誕生，因為孩子還小，必須由他照顧，他心情忐忑地帶小孩去華視拍戲，擔心會干擾劇組拍攝，沒想到明金成沒有介意，反而主動抱起小孩，「這一抱抱出感情，還收太後當乾女兒，您總是這麼體貼，明導隨時有信手拈來的幽默，整個拍攝過程充滿歡笑，拍起來不像在工作，他讓整個劇組像一家人一樣，讓我們演員很安心很自然的表演」。





▲黃鐙輝和明金成（右）合作多次，建立了深厚交情。（圖／翻攝黃鐙輝FB）

▲明金成（右）把黃鐙輝的小孩當乾女兒，非常照顧他們。（圖／翻攝黃鐙輝FB）

黃鐙輝說，當時還是新人，表演技巧稚嫩，沒想到演出《艋舺燿輝》後，讓「葉勇志」這個角色被觀眾看見，這是第一個被觀眾叫岀名字的角色。雖然明金成辭世了，他會把愛傳承下去，照顧對方兒女，更呼喚摯友「夢中見，我想聽您每次說完笑話後的笑聲」，讓粉絲都很心疼。



