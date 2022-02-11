備賽無緣看奈良美智 文姿云穿特展體育服扮學生妹圓夢
奈良美智特展過去一年在台灣巡迴台北、高雄及台南，引起國內粉絲轟動及看展熱潮，最終的台南場即將在週日閉展。去年東奧為台灣奪牌的空手道選手文姿云，也是奈良美智的粉絲，可惜因為防疫隔離及備賽練習的行程，無緣親自到場觀賞特展。文化總會得知後，特別安排文姿云的練習空檔，送上這次在台展出特製的「奈良美智體育服」，穿上一身粉色系運動裝扮的文姿云非常吸睛，她也直呼，「好像重回學生時代！」。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-11 13:14:33
文化總會表示，這次奈良美智的特展，推出一系列紀念品及周邊商品，許多粉絲爭相蒐集，在網路社群的社團中還有不少人「徵求交換」，為的就是集滿在台三場次的紀念品，為過去一年來奈良美智畫作難得來台的巡迴特展留念。
文總指出，得知文姿云也非常喜歡奈良美智的作品後，便主動與文姿云方面聯繫，嘗試為她安排看展的時間；可惜展期期間的檔期預約不僅太熱門，文姿云的備賽訓練行程也完全滿檔，至閉展日即將到來都還無法安排出時間。為了讓文姿云一解無緣看展的遺憾，文總準備了這次特展的粉紅及粉藍兩款體育服，選好合身的尺寸由專人送給文姿云。
文總轉述，文姿云表示超想去看特展，特別是很想親眼看看奈良先生的手稿，感覺到現場才能體驗和創作者心靈連結的感動，或是自己發掘一些奈良先生的小巧思。對於因為備賽無緣看展、但收到文總贈送的特展體育服，文姿云說，穿上漂亮的粉紅色和粉藍色的體育服，就好像青春時期那個愛漂亮、想變得不一樣的自己。
文姿云說，雖然她一周７天大概有5、6天穿的都是運動服，但真的高中畢業後衣櫥再也沒出現過這麼亮的顏色了；如今穿上特展體育服，好像重回學生時代，想到很多滿有回憶的事情，像是畫書包、偷穿短襪、還把褲管用橡皮筋綁起來做造型，然後一直要躲教官⋯⋯，當時很流行妹妹頭，都要隨身帶著梳子、小鏡子，時不時拿出來檢查有沒有整齊，就算很整齊還是要再刷兩下。「哈，真的是很愛漂亮。」