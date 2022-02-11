悼念明金成！許效舜嘆「趕太急」　苗可麗泣：以為開玩笑

年僅51歲的導演明金城8日因心肌梗塞驟逝，眾多演藝圈好友感到不捨，到靈堂悼念這位帶給眾人歡笑、溫暖的朋友，包括陳子強、藍鈞天、苗可麗、張勛傑、賀軍翔、許效舜、蕭淑慎夫婦、林逸欣、許傑輝、謝承均、華視總經理陳雅琳都前往致意，每個人皆神色哀戚、眼眶泛紅離開會館，許效舜忍不住感嘆明金成剛當上爸爸20天，「兄弟，你趕這麼急幹什麼！」

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▲曾和明金成合作過的張勛傑（前）、賀軍翔（後），前往靈堂弔念。（圖／特約記者林敬原攝）

許效舜說，年輕時曾與明金成一起工作，指他是很隨和、很開心的一個人，很有想法才會當導演，「過年前得知他經過千辛萬苦獲得龍鳳胎，我們一路祝福，沒想到過幾個禮拜，很遺憾要過來這裡致意，心裡的沉重是來自世界的無常，我們都要珍惜當下的情感，不要錯過一次與最好朋友的連結」。

他沉痛地說，「兄弟，你趕這麼急幹什麼，才當爸爸20天，哎呀，可以感受到他心中的難捨，才剛擁有一個家，有個完整的結構，就在生命的交叉點，現在只能在另一地方，像導演一樣，用不同視角去觀看一切，我覺得那種難捨是提醒我們，每一天都要很愛自己的家人」。

▲苗可麗看到明金成離世新聞不敢置信，惋惜沒有合作機會了。（圖／特約記者林敬原攝）

和明金成合作《歡喜來逗陣》的苗可麗，形容好友在片場總是給演員滿滿能量，拍戲非常開心，像在玩樂中完成工作，一直討論下次再合作，難以置信好友會撒手人寰，她說看到新聞當下愣了好幾秒，猶豫到底要不要點開連結，看完消息後「我只知道嘴巴張開很久，故意讓自己忙碌不敢想太多事」，想要抹滅心中悲痛。

去年才送走摯友龍劭華，現又面臨明金成的離去，苗可麗難過表示，「這麼喜歡開玩笑的他，這次真的沒有很好笑，希望他一路好走，他的好人緣，嫂子跟孩子大家都會幫他看顧著，請他放心」。

▲鍾欣凌表示大家會把愛回饋給明金成的小孩，盼他不用擔心。（圖／特約記者林敬原攝）

鍾欣凌到靈堂致意，幫他折元寶，還敬酒喝了一杯，雖未真正合作，但透過共同好友牽線，彼此關係不錯，她說明金成就像個照顧人的大哥哥，一直難忘他像太陽般的溫暖個性，現在彷彿還能聽到其傳來的爽朗笑聲，會將收到滿滿的愛，盡力回饋到他的妻兒身上。

明金成剛擁有一雙龍鳳胎兒女，親友擔心他放不下，曾共演舞台劇的許傑輝，則提出想法要協助成立孩子的教育基金，讓「亮亮」與「壯壯」不會因年幼失怙頓失依靠。明金成的告別式將在2月18日舉行。