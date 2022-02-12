手機大戰白熱化　中國廠牌、三星搶爭東南亞市佔龍頭　

東南亞是繼中國後，又一個擁有人口紅利的市場，隨著人手一機的情況越來越顯著，東南亞智慧型手機出貨量也在2021年寫下新的歷史紀錄。有市調機構發佈報告指出，去年東南亞手機出貨量超過9000萬支。
記者李澍/綜合報導
2022-02-12 17:27:30
Counterpoint Research於11日公布最新數據，東南亞越南、印尼、泰國、菲律賓等主要4國，去年的智慧型手機出貨量達9600萬支，年增率5%。該機構預估，在這些國家持續刺激消費、5G換機潮的助益下，今年智慧型手機的出貨量有望再增加5%創高峰。
值得注意的是，根據中國媒體報導，東南亞已經是個手機大廠的兵家必爭之地。該報告提到，中國手機品牌幾乎佔領了東南亞市場；2021年，包括OPPO、vivo、小米、realme、傳音旗下Infinix等品牌在東南亞智慧手機出貨市佔率達到約71%。
進一步來看，去年在東南亞市佔率排名第1的是南韓的三星，佔比達20.7%；其次是OPPO，佔比19.9%；Vivo以17%排名第3；小米、realme則分別以15%及12.5%的市佔率排名4、5名。
目前，中國手機廠牌的最大對手還是三星。該報告顯示，2020年三星市佔率還以19.8%落後於OPPO的21.1%；不過去年，三星越南廠復工並發表新機，才在東南亞超越OPPO成為手機市佔率龍頭。