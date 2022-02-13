《嗨！神獸》白潤音轉大人　想念「媽媽」楊采妮

今年最暖心奇幻電影《嗨！神獸》，以會吃掉惡夢的神獸「食夢貘」傳說變成床邊故事為靈感，開啟了小男孩因為相信而長大的成長歷程，既溫馨又充滿療癒感，集結楊采妮、白潤音、呂雪鳳、李李仁主演，成為春節假期闔家觀影首選，上映以來更獲得各界名人好評，億萬票房導演瞿友寧大讚：「 一部充滿夢想與溫暖的電影，讓每一位小朋友都能活在美好的夢裡，值得全家一起進戲院支持！」
娛樂中心／綜合報導
2022-02-13 03:00:00
和白潤音共演《比悲傷更悲傷的故事》影集版的邵雨薇，早就見證過白潤音演技實力，同樣深受感動： 「 與家人一起擁有天馬星空的想像世界，是最幸福的事。」曾以《海角七號》感動無數觀眾的女星田中千繪則說：「神獸不需要言語，就能在觀眾的心裡留下最溫暖的感動。」元宵假期即將到來，片中父子檔李李仁、白潤音也應景秀出溫馨合照，推薦粉絲們把握時間帶家人進戲院支持新作。
新生代演員白潤音演出《嗨！神獸》戲份多，電影拍攝時年僅8歲，楊采妮戲裡演他的媽媽，劇情安排母子久違重逢，卻顯得非常疏離，直到大吵一架後才逐漸破冰，變得更加親近。現在已經是國中生的白潤音今日再次與演員前輩陳婉婷、東明相及粉絲同場觀影，坦言電影變得像紀錄片，完整保留當時還很像小小孩的模樣。
現場白潤音被問到距離多年，現在會不會已經進入叛逆期，和男主角阿吉的個性差距很大，笑回：「我那時候真的都叫采妮媽媽，媽媽、阿嬤（呂雪鳳）都會輪流陪我玩、帶玩具糖果給我，當她們的小孩很幸福。不過我覺得阿吉比我現在還叛逆耶，他半夜跑去深山找神獸，我離家出走才幾小時就回家了。」
演員陳婉婷與白潤音在植劇場劇集《積木之家》一起出道，當時兩人演出母子檔，讚兒子這幾年演技進步飛速，以電影《練習曲》聞名的演員東明相也特地出席觀影，感動落淚。現場有幾位觀眾已經二刷、三刷，也像白潤音告白，他自然散發出來的純真魅力，把每個人帶回最純真的童年時期，白潤音更精心準備寫真年曆抽獎，讓幸運中獎的三位粉絲忍不住興奮尖叫，場面熱鬧溫馨。（編輯：楊穎軒）