黃曉明曬運動片曝新歡？ 女生曾說「賤人就是矯情」

44歲男神黃曉明和baby過年前宣布離婚，才半個多月就傳新戀情？女方不是之前傳得沸沸騰騰的艷麗網紅周子然，而是和黃曉明幾乎沒啥關聯的《甄環傳》的「華妃」蔣欣，當年她在劇中一句「賤人就是矯情」的名言仍令人難忘。2人在一起了嗎？讓網友吃驚也矇了，而這起因還是黃曉明自己曬出的一段健身影片，讓女方露餡！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃曉明PO出健身視頻，身後的蔣欣也入鏡。(翻攝娛聞蜀黍微博)

黃曉明和babay同時官宣「感恩過去所有，未來仍是家人」，和平結束6年婚姻後，恢單的2人很快投入工作，已奠定演藝圈資源的baby在春晚活動上表現亮眼，清新美麗更勝以往。黃曉明11日也在抖音平台秀出一段健身影片，穿著無袖背心的他雙手拿啞鈴練習，露出兇猛二頭肌，身心狀態甚佳，顯見絲毫未受離婚影響。





原本黃曉明這則視頻，大家以為只有他一人在運動，但鏡頭卻照到他背後有一女生跑跑步機，似乎就是蔣欣身影。黃曉明曬出健身視頻後，隔天蔣欣也發布視頻動態，和黃曉明用的是同一款濾鏡，立馬引起網友猜疑，許多網友也跟進到2人評論區留言，直接問他們是否已經在一起。





▲黃曉明離婚後即積極投入工作。(翻攝黃曉明微博)

儘管留言區淪陷，但黃曉明看到大家的好奇心，選擇沉默沒有回應，似乎想暫時擺脫感情漩渦。不過，38歲還單身的蔣欣可耐不住性子了，迅速在留言區回應網友，直言「什麼亂七八糟的」，解釋自己和黃曉明只是「兄弟」。據了解，蔣欣和黃曉明目前正搭檔拍戲劇《潛伏者》，去年11月開機，2人已在劇組待了3個月，連過年期間都是在劇組度過，蔣欣還和黃曉明一起吃烤串。





▲蔣欣飾演的華妃，迄今仍令人難忘。(翻攝蔣欣微博)





