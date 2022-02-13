20年來新低！農漁會110年逾放率0.32%

農委會農業金融局表示，雖然受到新冠肺炎疫情衝擊，但全體農漁會信用部的營運規模、資產品質、風險承擔能力及獲利能力仍明顯提升，其中去年底逾放比率降至0.32%，創下近20年來新低，也是自93年1月改隸農委會後的最佳表現。
記者許若茵／台北報導
2022-02-13 09:46:51
農金局說明，截至110年底止，全體農漁會信用部存款總餘額達新臺幣2兆1,433億元，較109年底的2兆186億元，增加1247億元，成長6.18%；放款總餘額1兆2763億元，較前年底1兆2214億元增加549億元，成長4.49％，營運規模持續擴大；逾放金額為41.04億元，較上年底46.51億元減少5.47億元，逾放比率0.32％，較上年底0.38%減少0.06個百分點，資產品質日漸提升。
農金局提到，在全體311家信用部中，逾放比率低於1%者有265家，其中52家逾放比率為0%，放款品質良好；備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為1002.56%，較上年底834.12%，增加168.44個百分點，風險承擔能力逐年增強；盈餘50.47億元，較上年底46.49億元增加3.98億元，成長8.56%，獲利能力穩定成長。
農金局進一步指出，110年底整體信用部經營體質持續改善，農金局將持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。