黃小柔崩潰痛哭！煎熬4天談明金成「接下來替您扛了」

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黃小柔說，至今還不太能接受明金成走了，和對方夫妻倆近期都還在聯繫「這樣突然的離開，任誰都抵擋不住」，不過她仍舊充滿感謝，「謝謝你跟沛締這些年，像家人彼此對待相處，一起到處旅遊，常常來家裡吃飯，過年一定來到家裡團圓，彼此生日肯定到位，我們陪伴了彼此，太多太多喜怒哀樂的日子，就連今年跨年我們還在一起，充滿希望的期許...」
最後，黃小柔跟明金成承諾：「我們一定會越來越穩定踏實，再多的捨不得，還是得要送您這一程，接下來的一切您別擔心，我們這群兄弟姐妹替您扛了！記得有空來夢裡找我們喝一杯，像往常一樣，好嗎？」（編輯：楊穎軒）
黃小柔全文：
這幾天的難過
連孩子都感受到
一直問 媽媽怎麼了
為什麼連爸爸也在哭
那天他們看到電視
轉播小明叔叔的新聞
一直親切興奮的叫著
我跟睿哥已經泣不成聲
悲傷 煎熬 難受
甚至還不太能接受這一切
尤其是那幾天都還在聯繫著
這樣突然的離開
任誰都抵擋不住
但 我們還是充滿感謝
謝謝你跟沛締這些年
像家人彼此對待相處
一起到處旅遊
常常來家裡吃飯
過年一定來到家裡團圓
彼此生日肯定到位
我們陪伴了彼此
太多太多喜怒哀樂的日子
就連今年跨年我們還在一起
充滿希望的期許
我們一定會越來越穩定踏實
再多的捨不得
還是得要送您這一程
接下來的一切 您別擔心
我們這群兄弟姐妹替您扛了
記得有空來夢裡找我們喝一杯
像往常一樣 好嗎
#明金成
#一輩子的好哥哥
#一輩子的家人
#我已經開始想念您的笑聲