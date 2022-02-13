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黃小柔崩潰痛哭！煎熬4天談明金成「接下來替您扛了」

▲黃小柔（右圖）憶明金成。（圖／明金成、黃小柔臉書）
▲黃小柔（右圖）憶明金成。（圖／明金成、黃小柔臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-13 11:12:16｜2022-02-13 11:28:03

知名導演、演員明金成8日因「心因性休克」猝逝，留下結縭4年多的愛妻林沛締（Patty）和一對未滿月的龍鳳胎兒女。黃小柔與明金成是多年好友，2019年明金成補辦婚宴，她還當婚禮顧問，得知噩耗當下，黃小柔情緒崩潰，沉澱幾天，昨（12日）深夜發文寫下對「好哥哥」的思念，網友看了也不禁鼻酸。

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▲Patty（左）才產下龍鳳胎不到1個月，明金成就離世。（圖／林沛締臉書）
▲Patty（左）才產下龍鳳胎不到1個月，明金成就離世。（圖／林沛締臉書）
明金成離開時，黃小柔和老公王睿第一時間忍悲協助家屬處理後事，她表示「這幾天的難過連孩子都感受到，一直問媽媽怎麼了？為什麼連爸爸也在哭」，電視新聞播送，小孩一直興奮叫著「小明叔叔」，夫妻倆已經泣不成聲。

▲黃小柔（左起）和Patty、明金成情同家人。（圖／明金成臉書）
▲黃小柔（左起）和Patty、明金成情同家人。（圖／明金成臉書）
黃小柔說，至今還不太能接受明金成走了，和對方夫妻倆近期都還在聯繫「這樣突然的離開，任誰都抵擋不住」，不過她仍舊充滿感謝，「謝謝你跟沛締這些年，像家人彼此對待相處，一起到處旅遊，常常來家裡吃飯，過年一定來到家裡團圓，彼此生日肯定到位，我們陪伴了彼此，太多太多喜怒哀樂的日子，就連今年跨年我們還在一起，充滿希望的期許...」

▲黃小柔思念明金成（右）。（圖／明金成臉書）
▲黃小柔思念明金成（右）。（圖／明金成臉書）
最後，黃小柔跟明金成承諾：「我們一定會越來越穩定踏實，再多的捨不得，還是得要送您這一程，接下來的一切您別擔心，我們這群兄弟姐妹替您扛了！記得有空來夢裡找我們喝一杯，像往常一樣，好嗎？」（編輯：楊穎軒）

黃小柔全文：

這幾天的難過

連孩子都感受到

一直問 媽媽怎麼了

為什麼連爸爸也在哭

那天他們看到電視

轉播小明叔叔的新聞

一直親切興奮的叫著

我跟睿哥已經泣不成聲

悲傷 煎熬 難受

甚至還不太能接受這一切

尤其是那幾天都還在聯繫著

這樣突然的離開

任誰都抵擋不住

但 我們還是充滿感謝

謝謝你跟沛締這些年

像家人彼此對待相處

一起到處旅遊

常常來家裡吃飯

過年一定來到家裡團圓

彼此生日肯定到位

我們陪伴了彼此

太多太多喜怒哀樂的日子

就連今年跨年我們還在一起

充滿希望的期許

我們一定會越來越穩定踏實

再多的捨不得

還是得要送您這一程

接下來的一切 您別擔心

我們這群兄弟姐妹替您扛了

記得有空來夢裡找我們喝一杯

像往常一樣 好嗎

#明金成
#一輩子的好哥哥
#一輩子的家人
#我已經開始想念您的笑聲


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