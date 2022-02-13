疫苗猶豫族有解？權威醫打臉「1迷思」認：很困難

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李秉穎說明，其實不論是新冠疫苗、流感疫苗或是其他疫苗，都有民眾不願接種，最常見的原因就是對疫苗安全有疑慮，害怕副作用不敢施打，其他則包含認為麻煩，或是疾病不太重要等原因。
李秉穎點名，年紀較大的族群疫苗接種率較低，因多自稱有生病，或是因為年紀大，無法承受不良反應所以不願接種，「很多人說老人家會承受不了副作用，根本沒有那種事」，他說明，長者本來就有潛在疾病，在自然情況下就會有一定死亡率，且許多不相關的死亡事件也被稱是疫苗引起，就會造成民眾有更多誤解。
「打疫苗的禁忌就是有嚴重過敏、嚴重不良反應才不能打！」李秉穎強調，不論是從學術上，或是從資料庫統計，都驗證疫苗是安全的，不過當發生媒體效應，民眾又若無疫苗知識，就容易被誤導產生疑慮，甚至相信錯誤認知，就會不願接種。
對於如何提升疫苗猶豫族施打意願，李秉穎坦言「這很困難啦」，觀察目前國外高接種率的國家，疫苗接種率也多在80%至90%，無法達到百分之百，總是會有10%至20%的民眾完全不接受疫苗，短期難以改變，只能不斷溝通。
至於疫苗應有多少人接種才算足夠，李秉穎認為，許多國家即使疫苗涵蓋率達到8成以上，但解封後仍爆發大規模疫情感染，「我們不知道什麼數字才叫夠，我自己覺得可能要（兩劑疫苗涵蓋率）超過90%」。
根據中央流行疫情指揮中心統計，截自11日止，新冠疫苗接種人次達4367萬5231人次，人口涵蓋率第1劑82.24%、第2劑75.50%、基礎加強劑接種率0.76%、追加劑接種率28.56%。
發言人莊人祥於記者會中表示，為鼓勵長者接種疫苗，包含居服照顧對象可由居服員陪同施打、28日前地方政府也會持續提供200元以下衛教品，也會再針對疫苗猶豫對象拍攝防疫大作戰宣導。
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