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新北疫情擴大　林口某國中、小停課至25日

▲新北市長侯友宜表示，林口某國中、國小，即日起停課至2月25日。（圖／記者王敏旭攝，2022.2.13）
▲新北市長侯友宜表示，林口某國中、國小，即日起停課至2月25日。（圖／記者王敏旭攝，2022.2.13）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-13 15:15:30｜2022-02-13 15:16:48

新北市府今（13）日公布確診案例，3例為居隔陰轉陽性個案、3例為居隔採檢陽性及1例有南部接觸史個案。新北市長侯友宜表示，其中3例居隔採檢陽性，與高雄砂石場群聚有關，且這3例就讀新北林口某國中、國小，即日起停課至2月25日。

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新北衛生局指出，3例居隔採檢陽性為案19687、19688、19689，年齡分別為:女3歲、男8歲、男14歲，因外婆（苗栗確診者案19643）在2月12日確診，3人遭匡列接觸者居家隔離，經採檢PCR均為陽性，Ct值分別為27.3、22.8、32.6。

侯友宜說，這3名確診案例年紀都很小，因為過年期間到高雄後，又到苗栗外婆家。目前匡列接觸者79人並居家隔離，現在都在採檢當中，由於涉及到校園防疫，已針對這2校採預防性停課14天，校園已清消完畢，將採線上教學模式。

新北衛生局長陳潤秋說，與確診者在校、補習班同班的師生都會採檢PCR，近進行居家隔離；其他全校師生，用居家快篩方式，每個同學都會2劑快篩劑，第1劑現在要居家快篩，另外7天後會再做一次。

3例為居隔陰轉陽性個案則為案19664、19690、19691，侯友宜表示，3名皆屬於嘉聯益電子廠員工，目前收治專責病房隔離治療，其基因定序與桃機、西堤、亞旭的相同，屬於同一傳播鏈。

至於1例有南部接觸史個案為案19665，侯友宜表示，該名確診者是設計師，過年期間都在高雄，返回北部後又到過台中等地，2月12日身體不適，經過PCR為陽性個案，還要等基因定序確認感染源，匡列接觸者居住新北共6人均居家隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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