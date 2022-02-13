在野合作逼宮？韓總統候選人尹錫悅：考慮安哲秀聯手提議
2022是韓國總統大選年，距離第20屆總統大選只剩不到一個月，選情仍十分膠著，民調多半顯示國內最大在野黨「國民力量」的候選人尹錫悅些微領先執政黨「共同民主黨」的李在明。然而，韓媒13日報導指出，目前民調排行第三的在野黨「國民之黨」總統候選人安哲秀宣布提議在野黨候選人單一化，使尹錫悅勝算頓時攀升。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-13 17:14:05｜2022-02-13 17:14:14
綜合《韓國先驅報》、《韓聯社》報導，韓國第20屆總統大選將在3月9日舉行，韓國全國選舉委員會（National Election Commission，NEC）將於2月13日、14日受理總統選舉候選人登記，其中執政黨「共同民主黨」的李在明、在野黨「國民力量」的尹錫悅、「正義黨」的沈相奵和「國民之黨」的安哲秀皆於開放登記首日完成登記候選人。
目前民調排行第三的安哲秀在完成登記後表示，目前在野黨候選人各行其是難成氣候，為了成功實現政黨輪替，取得壓倒性勝利，他將正式向尹錫悅提議透過民調競選方式，推選出在野陣營的單一候選人；尹錫悅則回應表示，他以積極立場評價從大局出發的安哲秀，並將就此進行考慮；外界多推測雙方可能就此聯手達到在野黨合作拉下執政黨「共同民主黨」的局面。
去年4月7日兩個在野黨就曾因為首爾市長補選而打贏過合推單一人選的選戰，當時的首爾市長候選人包含「國民力量」候選人吳世勳與「國民之黨」安哲秀，經過兩間不同民調機構分別對選民進行調查後，結果由吳世勳領先並成為在野推派單一人選，成功以懸殊票差擊敗如今執政黨的候選人朴映宣，拿下首都執政權；如今韓國在野黨想複製首都選戰模式，對於執政黨來說總統寶座將受到嚴峻挑戰。