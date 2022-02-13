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虎年首週台股多頭如虎添翼　週線大漲3.6%

▲台股虎年喜開紅盤，挾著全球股市彈升的多方氣勢，加權指數本週連五日日K線收紅。（圖／NOWnews資料照）
▲台股虎年喜開紅盤，挾著全球股市彈升的多方氣勢，加權指數本週連五日日K線收紅。（圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

2022-02-13 18:02:21

台股虎年喜開紅盤，挾著全球股市彈升的多方氣勢，加權指數本週連五日日K線收紅，週五無懼美股大跌影響，大盤開低走高，終場小跌27.11點，跌幅-0.15%，收在18310.94點，成交金額2639.87億元，不僅順利站穩萬八大關之上，也順利收復季線、月線等所有天期均線；總計虎年首週台股大漲636.54點，週線漲幅3.6%，平均成交量2971.98億元。 

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至於OTC指數在虎年首週同樣大漲近3.3%，惟之前拉回幅度較加權指數深，因此目前僅收復半年線與月線，距離上方季線仍有一段空間待收復。三大法人方面，隨著投資氣氛好轉，外資與投信法人雙雙站在買方，外資單週回補台股154.74億元，投信也大舉買超逾百億達137.47億元，僅有自營商賣超台股21.13億元，三大法人單週合計買超台股271.08億元。 

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，虎年台股首周表現如虎添翼，除了市場已逐漸消化升息加速等訊息，國際投資氣氛好轉激勵外，春節開紅盤後台股往往也有不錯的表現，根據2012年以來的資料統計，台股春節後的上漲機率達八成以上，若將時間拉長至開紅盤後10日、後20日的台股走勢，上漲機率更是進一步提高至九成，唯一表現失利，是2020年全球首次受到疫情快速且大幅擴散衝擊而走跌。

葉獻文進一步說明，過往因為財報空窗期，台股在前一年年底至元月往往能展開作夢行情，而今年元月行情受到聯準會鷹派訊息干擾，預期升息對於台股的影響，將提前於今年首季發酵完畢，雖然至市場共識的3月升息前，台股走勢可能不時受到訊息影響，出現劇烈震盪，然回顧歷史美國進入升息循環後，股市多能反映景氣成長利多，指數更突破升息前的高點，因此第一季若逢指數拉回，反而是進場布局台股的時點，等待第二季台股重返漲升軌道。

另外，葉獻文指出，1月台股的融資餘額減碼257億元，減幅約一成之多，在融資餘額瘦身之後，也有助於台股未來多頭表現，配合台股目前本益比僅13.6倍，評價面不僅低於5年均值的16倍，與其他亞洲國家相比，更是具有物美價廉的優勢，加上高殖利率特性，有利吸引國際資金今年回補台股市場。 

針對選股方向，葉獻文建議，今年科技股宜聚焦成長趨勢較為明顯的半導體、電子零組件與其他電子，包括伺服器、5G手機、今年有規格升級題材的DDR5、PCIe 5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0等，傳產類股則可聚焦獲利成長較佳的食品、紡織、百貨、文創與生技產業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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