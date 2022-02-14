COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

邊境檢疫將鬆綁！專家贊同「現在就可做」　但需打疫苗

▲中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，最快3月中前，邊境檢疫政策將放寬。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，最快3月中前，邊境檢疫政策將放寬。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-02-14 17:31:00

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，最快3月中前，邊境檢疫政策將放寬，居家檢疫天數也可從現行14日縮短為10日，並開放1人1戶檢疫等措施。新光醫院副院長洪子仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，入境者應施打兩劑疫苗，若即使染疫也能降低傳播力，減少對社區風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全世界整體疫情正在收斂，已過感染高峰略緩，台灣疫情也處於穩定可控的狀態，指揮中心規劃三大邊境檢疫放寬方向，包含縮短檢疫天數為10日居家檢疫與7日自主健康管理、開放1人1戶和防疫旅館均可作為居家檢疫處所選項、放寬商務人士入境許可條件並比照縮短檢疫。

另指揮中心也規劃六大防疫配套管理措施，包含提升1至3劑疫苗覆蓋率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實1人1戶和防疫旅館嚴格防疫管理、強化企業自主防疫應變管理計畫，並請經濟部研擬商務入境專案管理措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於疫情記者會中說明，要持續觀察本土疫情是否維持可控、第三劑疫苗涵蓋率能否達到50%以上，以及相關配套措施需整備完成，希望最快能於3月中以前就開始實施。

對此，新光醫院副院長洪子仁說明，隔離檢疫條件與對象放寬應根據國內外疫情進行滾動修正與決定，換言之，何時接種疫苗者可直接入境，就要取決於全世界疫情發展，以目前狀況來看，「我認為可能是還需要一點時間！」

洪子仁預估，目前指揮中心將放寬入境檢疫為10+7，未來有望往7+7鬆綁至免隔離，不過，過程中要觀察入境檢疫者對社區傳播風險的影響程度，是否可能造成社區大流行，甚至醫療量能無法負擔。「入境的人，打完兩劑疫苗應該是一個前提。」洪子仁認為，入境者應施打兩劑疫苗，即使發生突破性感染，或是攜帶病毒入境，病毒消失速度會較快，傳播能力也會較弱。

「我覺得現在就可以實施沒問題。」中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師、中華民國防疫學會理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時則分析，對於「最大挑戰」春節都沒有造成大規模的感染爆發，他更力讚台灣基層公衛實力非常強大，各縣市衛生局經過疫情磨練，值得給予鼓掌。

王任賢強調：「最應該做的就是落地篩查。」關口落地篩查應落實並常規化，視國際疫情持續進行，至於入境最大困擾還是在檢疫隔離，要待WHO (世界衛生組織）宣布新冠肺炎非國際關注傳染病，這可能取決於全球疫情緩和，病毒變異時間拉長。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀