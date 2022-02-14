邊境檢疫將鬆綁！專家贊同「現在就可做」　但需打疫苗

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另指揮中心也規劃六大防疫配套管理措施，包含提升1至3劑疫苗覆蓋率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實1人1戶和防疫旅館嚴格防疫管理、強化企業自主防疫應變管理計畫，並請經濟部研擬商務入境專案管理措施。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於疫情記者會中說明，要持續觀察本土疫情是否維持可控、第三劑疫苗涵蓋率能否達到50%以上，以及相關配套措施需整備完成，希望最快能於3月中以前就開始實施。
對此，新光醫院副院長洪子仁說明，隔離檢疫條件與對象放寬應根據國內外疫情進行滾動修正與決定，換言之，何時接種疫苗者可直接入境，就要取決於全世界疫情發展，以目前狀況來看，「我認為可能是還需要一點時間！」
洪子仁預估，目前指揮中心將放寬入境檢疫為10+7，未來有望往7+7鬆綁至免隔離，不過，過程中要觀察入境檢疫者對社區傳播風險的影響程度，是否可能造成社區大流行，甚至醫療量能無法負擔。「入境的人，打完兩劑疫苗應該是一個前提。」洪子仁認為，入境者應施打兩劑疫苗，即使發生突破性感染，或是攜帶病毒入境，病毒消失速度會較快，傳播能力也會較弱。
「我覺得現在就可以實施沒問題。」中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師、中華民國防疫學會理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時則分析，對於「最大挑戰」春節都沒有造成大規模的感染爆發，他更力讚台灣基層公衛實力非常強大，各縣市衛生局經過疫情磨練，值得給予鼓掌。
王任賢強調：「最應該做的就是落地篩查。」關口落地篩查應落實並常規化，視國際疫情持續進行，至於入境最大困擾還是在檢疫隔離，要待WHO (世界衛生組織）宣布新冠肺炎非國際關注傳染病，這可能取決於全球疫情緩和，病毒變異時間拉長。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。