蛋糕店不怕沒蛋？網美瘋純植吃素 「草食系甜點」更健康
健康飲食、愛護地球環境等觀念漸起，越來越多人不再堅持無肉不歡，台灣蔬食風潮逐漸成熟，素食者甚至擁有日式料理、義大利麵、滷味專賣店，甚至連鮮香川菜、港式飲茶、餐酒館都有得選，不少名店甚至登上米其林推薦，連肉食主義者都稱讚。吃素，不再是沒有選擇的選擇。如今，這場溫柔革命吹進甜點界，Vegan「純植物烘焙」的草食系甜點，以天然食材取代傳統烘焙必須使用的「雞蛋、牛奶、奶油」三大動物性原料，減少動物性食材，不只有效降低過敏原，連熱量都減少一半！主廚曹思蓓Isabella帶領綠帶團隊，還贏得「王品創世代」創業投資競賽冠軍，成為王品集團首位創投夥伴。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-15 18:11:26
你以為「純植物烘焙」可能食之無味或難以下嚥嗎？意外的是，「草食系甜點」不只外表不輸人，口感更令人驚艷！拋棄素食只能簡樸的刻板印象，今（15）日於台北市民生社區開幕的「Green Bakery綠帶純植物烘焙」，店裝明亮而清新，甜點看得見嬌嫩草莓、南瓜綿黃，搭配濃艷紫薯及麝香葡萄的青翠，還有綠意盎然的戶外小花園及生動吸睛的貓咪壁畫，預料將是下一波網美打卡熱門景點。
催生Green Bakery綠帶純植物烘焙的主廚曹思蓓Isabella，13年前受到《地球公民》紀錄片震撼，轉念成為Vegan素食主義者。有感台灣幾無純植物甜點可選，便無師自學，研發出獨家的純植物甜點秘方。
以天然食材取代傳統烘焙必須使用的「雞蛋、牛奶、奶油」三大動物性原料，用黏性較高的香蕉、南瓜等水果，發揮凝固、濕潤的效果，取代過去雞蛋擔任甜點「黏著劑」的角色；改以豆漿取代牛奶。杯子蛋糕裡的卡士達，則運用豆漿來製作；質地紮實的布朗尼更直接加入豆腐來處理。
Isabella為各式堅果或腰果泥，混入色澤明豔的水果，搭配地瓜及紫薯等蔬果泥，代替糕點上的鮮奶油。她分享「鮮奶油其實90%是油脂，改用果泥或天然植物油脂製作，不只保留了營養，以磅蛋糕為例，純植物烘焙的熱量，更直接降低一半！」
Green Bakery綠帶也會控制果醬甜度，完全不使用白糖改以蔗糖來取代，讓甜點吃起來更天然、順口不膩。純植物烘焙不只有效降低過敏原，Isabella透露自己有很多朋友，過去吃甜點容易因白糖、鮮奶油，引發胃食道逆流，卻都敢吃她做的糕點。
她以天然腰果獨創純植物起司，打造經典「夏雪奇思」糕點，濃郁滑順的紮實質地，接近重磅乳酪的口感，相當受歡迎。為開設實體店面，將最熱銷的栗子鐵觀音「夏雪奇思」，設計成方便品嚐的個人杯裝，並創新法式水果塔及杯子旦糕，讓更多人能親近Vegan「純植物烘焙」的草食系甜點。