預售屋市場1月罕見量縮衰退 專家：與建商限賣令有關
根據《住展雜誌》觀察，北部1月房市的預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數與成交組數等四項分數下滑，議價率分數持平，僅待售住宅建案個數一項分數上揚。《住展雜誌》研發長何世昌表示，1月各數據下滑的主因在於供給量縮減與市況衰退，但應該與季節性因素關聯性較高，賣方市場形態依然牢不可破，預料年節過後市場將逐漸回復常態，接下來風向球將往上攻高。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-20 08:30:00
《住展雜誌》指出，今年1月預售屋推案量約6百億元，由於歷年1、2月都是推案淡月，供給量縮減屬於正常狀況；另外，由於新開的建案數量減少，而舊案仍可順利去化，線上待售的住宅建案數量持續下降至1000出頭個；同時，2020年底北台灣待售住宅建案數將近1500個，時隔1年後竟驟減三分之一，房市的天秤明顯地朝向賣方市場傾斜。
《住展雜誌》觀察，在議價率的部份，1月份北台灣整體建案平均議價率約12％，變化並不大，該項分數持平；代表市況的來客與成交組數，1月追蹤的指標建案平均來人組數約為每週25.1組，較去年12月減約每週13.5組，已連續3個月下滑；另外，1月住展追蹤的指標建案平均成交組數約2.9組，較去年12月份減少約每週1.2組。
何世昌分析，1月市況下滑的主因，除了與政府打房、農曆年前淡季有關之外，近期部份建商祭出「限賣令」亦影響頗大；由於房價續漲趨勢不變，部份建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每週售出戶數上限，若該週可售戶數賣完就得暫時封盤；目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」；依個案狀況不同，每週可售戶數上限多在2戶至4戶不等，單週成交量因此難以放大。
何世昌指出，雖然1月風向球分數下滑，又有打房與升息的威脅，但目前市場供需狀況仍很健康，展望今年上半年北台灣房市審慎樂觀，預期市場還在多頭軌道上穩定前進，接下來風向球可望止跌回升。