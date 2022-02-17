遭民眾黨候選人直播送蓮花　小商人力挺四叉貓跟進爆料

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目前是大里區立德里長的江和樹，昨晚氣得在臉書開直播，將現場布置成靈堂，大罵四叉貓一小時，還說要把紙紮屋、蓮花塔等送給四叉貓。江和樹表示政治不難，找回良心而已，選舉需要搞成這樣？做好自己的事很難嗎？他澄清自己已好幾年沒貼貼紙，揚言將來要是四叉貓出事，他要代表柯文哲去上香。
四叉貓附上直播連結，喊話台北市長、民眾黨主席柯文哲，指如果自己出事的話，「好歹找個立法委員以上的來幫自己上香，不要派等級這麼低（里長）的過來好嘛？」還挖苦白色（力量）是靈堂的顏色、江和樹直播畫面中的紙紮屋是淘寶買的，只要人民幣188元。
四叉貓還加碼爆料，指「這幾天一直有人說江和樹以前曾被送流氓感訓（恐嚇賣盜版光碟），其實證人後來又改稱是「年老嬴弱」的江爸爸賣盜版光碟，而江和樹聲請冤獄賠償有拿到21萬3000元，希望大家不要再說江和樹是流氓了。」還說「幽靈人口案是老婆弄的、賣盜版光碟是爸爸搞的、江和樹本人一定都不知情！」
江和樹的直播被衝到10萬點閱，網友留言佩服四叉貓的器量，還問「台灣候選人的門檻是不是真的有那麼低啊？」「阿北考慮一下改名案底黨好了！」眼看形象大傷，民眾黨台中市黨部下午緊急發聲明，指「對於該提名人在語氣及行為造成社會大眾觀感不佳，深感遺憾。」江和樹也在臉書發救援貓咪文「本人昨天在語氣及行為造成社會大眾觀感不佳，深感抱歉。本人剛剛接獲民眾通報，馬上前往救援受困的貓咪。和樹在之後的言行舉止必定會更深思熟慮，造成黨部不便，本人在此道歉。」
但道歉顯然無法止血，江和樹更多往事被挖出，批踢踢網紅「小商人」也在臉書粉專聲援四叉貓、貼出江和樹的保險理賠紀錄，兩年內撞到頭8次，表示江和樹「對申請理賠很有一套」，申請保險理賠近60萬，千元火鍋整年還吃不完。
「小商人」還提醒「詐領保險金主嫌是他同母異父的弟弟，不是他喔！」他說：「剛剛有人傳了江和樹的直播崩潰給我看，危機處理也太差了」，雞排妹鄭家純也接話「估計是常常撞到頭的關係。」