可以出國了？大阪賞櫻團費翻倍 內行點破「貴在這裡」
日本是台灣人最愛出國旅遊的國家，受到疫情影響，台灣民眾已整整兩年不能出國。日本宣布3月起鬆綁邊境管制，外國人入境隔離時間縮短為3天，讓民眾燃起一絲赴日旅遊的希望。雄獅旅行社超前部署，在官網上架日本預購團，其中大阪機加酒5日每人7萬4900元起，驚人團價嚇壞眾人，還有網友反問：「這是日幣計價嗎？」
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-18 14:06:51｜2022-02-18 15:42:20
日本3月起鬆綁邊境管制，外國人入境隔離期縮為3天。打開雄獅旅行社官網，除了清一色國內旅遊行程，新上架的「日本」 專區讓人眼睛為之一亮，但興奮點進去後，可能會立刻掉下巴，因為若想去日本賞櫻，最快出發日3月31日，大阪機加酒5日團費是每人7萬4900元起。
以分享日本旅遊聞名的「風塵萬里旅人手札」，版主「旅人」曾和日本青森縣、富山縣縣政府合作推廣當地觀光，走日本有如走自家廚房。「旅人」表示，過去民眾去大阪5日自助行，通常每人預算抓3萬元就能玩得很享受，包括廉價航空來回機票高標約6000元、旅館住4晚預算1萬元，剩下1.4萬元用來吃喝、買紀念品。
如果是跟團的話，大阪5日機加酒，平價團約2.5萬元，豪華一點的團是4萬元，若是旅行社包套的機加酒，以往2萬內有找。對於雄獅新推出的大阪機加酒5日賞櫻團要價7.5萬元，旅人表示，「一來貴在這個出發日期，是一定保證能看到櫻花的期間，最後一天住大阪聖瑞吉斯酒店也很不錯。」不過若是以疫情前的行情來看，這樣的行程團費在過去大概落在4萬至4.5萬元。
至於漲幅為何這麼大？旅人坦言，日本的機票、飯店住宿都沒有變貴太多，「貴在這是這兩年來，最有可能看到日本櫻花的第一團」。但現狀也是有夢最美，希望相隨，因為若要成行，必須日本和台灣都解除隔離管制，目前看來仍是微乎其微。