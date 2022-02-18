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詐領助理費將入獄？陳柏惟：同音同姓議員啦！

▲陳柏惟說現在右手無法抬起、復健時僅能緩慢轉圈。（圖／陳柏惟提供，2022.02.18）
▲陳柏惟說現在右手無法抬起、復健時僅能緩慢轉圈。（圖／陳柏惟提供，2022.02.18）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-18 19:06:06

前基進黨立委陳柏惟還在養傷，友人卻「聽說」他即將入獄。連忙澄清說詐領助理費被判刑的人，是新竹縣議員陳栢維不是他，還笑稱自己「人在床上躺、新聞天上來」。陳柏惟右肩韌帶斷裂，復健期要8個月，他說年底備戰可能性不大，會留在台中經營基進黨部，將自己參政過程、經驗分享給年輕人。

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被罷免的台灣基進前中二立委陳柏惟，上月11日陪同民進黨新科立委林靜儀謝票時，從吉普車摔落地面、當場昏迷。事後陳柏惟發現自己除了頭部有傷，右肩韌帶斷裂，手術開刀後醫生囑咐，6個月後才能拿出肩部鋼架，接著進行兩個月復健。

陳柏惟說，昨天很多朋友聽到新聞，急忙向他查證，為什麼會涉入詐領助理費？他澄清說，那位詐助理費192萬元、被判刑3年半定讞的當事人，是名字同音的新竹縣議員陳栢維，笑著說「林為洲說他很熟，還說要介紹我們認識」。

▲陳柏惟立委時期的烏日服務處，已轉做台灣基進中彰投黨部。（圖／陳柏惟臉書，2022.02.18）
▲陳柏惟立委時期的烏日服務處，已轉做台灣基進中彰投黨部。（圖／陳柏惟臉書，2022.02.18）
外界關心他個人動向，陳柏惟說剛好趁此機會一併說明。他表示現在右手無法抬起、僅能緩慢轉圈，身體要痊癒得花7、8個月，屆時已是年底了，兩三個月要備戰上場的可能性不大。這段養傷的時間，他想分享自己從事政治工作的過程、經驗與勇氣給年輕人、讓更多人關心台灣政治。

陳柏惟說，農曆年後只留原本烏日服務處轉做台灣基進中彰投黨部，未來將紮根大中部地區、佈局2022年底議員選戰。最近的生活型態，大致是上午和中午跑行程、下午上政論節目、晚上和好友相聚；晚上睡覺時，因肩傷關係，大概3、4小時會醒來一次。

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