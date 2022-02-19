蔡阿嘎開箱整套「全聯漫威公仔」 一見浩克本尊狂吐槽
網紅蔡阿嘎是YouTuber始祖之一，目前頻道已累積252萬粉絲訂閱，而他大兒子蔡桃貴名氣也不輸爸爸，光在IG上就坐擁140 萬人追蹤。蔡阿嘎昨（18）日晚上與兒子一起開箱整套全聯漫威公仔，掀起粉絲熱烈討論，還吐槽浩克的公仔被製作的很呆板，笑虧根本就是「浩呆」。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-19 12:00:00｜2022-02-19 12:15:55
全聯最近為了吸引漫威迷關注，特別將電影裡的英雄與集點活動結合，只要消費滿400元，就能免費獲得一個漫威英雄的吸盤公仔，不過卻被大批粉絲批評是「負責醜聯盟」、「復醜者聯盟」等。蔡阿嘎收到一整套實品後，馬上與蔡桃貴一同開箱，一套共18個超級英雄，公仔背後也有其原本角色模樣做比對，值得注意的是，雖然蔡阿嘎看到實體公仔後，表示沒有想像中糟糕，卻不客氣地說：「其實沒那麼糟啦，除了浩克長得浩呆一點之外。」還特地拍下浩克既無奈又無言的表情，進行「浩克」、「浩呆」的票選遊戲。
浩克的公仔在蔡阿嘎的吐槽下，掀起網友關注：「我剛才去全聯，店員要拿給我還跟他說我不要」、「醜的可愛，我想要第一隻就拿到它」、「奇異博士也蠻呆」、「浩呆一副很誠懇的樣子」，也有人表示特效版的浩克會發光、沒有頭髮，所以會比較符合其角色形象。