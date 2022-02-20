82歲陳淑芳從小「享千金待遇」 自豪初中16吋螞蟻腰
82歲的「國民阿嬤」陳淑芳去年登上金馬影后，近日她上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的節目《36題愛上你》，從「礦場千金」出身的她，竟被唐綺陽爆料從小到大沒有自己洗過頭髮。另外，自小即是美人胚的陳淑芳也曝光自己有著清秀大眼時的初中照片，另一張剛出道劇照更展現她年輕時身材窈窕，自豪當時是16腰，吳姍儒則將雙手圈起來說：「這根本奧黛麗赫本！只有一圈而已吧？」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-20 11:30:00
陳淑芳出道逾一甲子，從小家庭富裕，爸爸是九份礦場老闆，唐綺陽問：「千金小姐的待遇是這樣，聽說妳從小到大沒有自己洗過頭髮？」陳淑芳打趣笑說「沒有！我不會洗啦！」坦言小時候是姑姑幫她洗，到了念國立藝專時，便每周跑到板橋美容院洗頭，瞬間引來吳姍儒咋舌：「從今以後誰在說我是公主，我給你巴下去！我還要幫我弟洗，氣死！」
充滿人生智慧的陳淑芳受訪時常「金句連發」，曾公開說：「我是演員，我不是明星，哪怕是一場戲、一句話，我都會演。」還形容自己是戲癡。陳淑芳回顧獲金馬獎當晚，坦言：「我得到女配時就不管了，以為女主角就不是我。」沒想到一晚抱走2個獎座，還表示曾建議某位導演：「不能走路的時候，寫個坐輪椅的來讓我演。」