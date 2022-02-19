新生代女星蔡瑞雪食趣港都　閨蜜小旅行即刻出發

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邀請三五好友跟閨蜜出遊也不用擔心，觀光局早就幫大家準備好懶人包！與相關單位合作推出「高雄餐盤發見計畫」高鐵假期行程，觀光局也邀請美食旅遊部落客「Evan夢遊世界」及旅遊IG網紅Hannah漢娜，親自帶路踩點品嚐。走訪英迪格酒店Sky Bar、H2O水京棧國際酒店Pool Bar及漢來大飯店PAVO餐酒館，進行一趟閨蜜之旅，其中英迪格Sky Bar可以一邊欣賞高雄無敵夜景，一邊品嚐美食；H2O水京棧國際酒店Pool Bar可在透明泳池畔品嚐特色餐點；漢來大飯店PAVO餐酒館環境時尚優雅，讓她們一路拍不停，馬上分享美照給許多粉絲大飽眼福，盡情享受與好友相聚的快樂時光。
這次愛河灣《聚光台灣 虎星高照》無人機展演，因大受好評，新增連假閉幕場2/25(五)、2/26(六)、2/27(日)，機不可失！趕快手刀與閨蜜們一起賞燈，觀看精采絕倫無人機展演，超越東奧規格的演出。另外2月18-20日以衛武營為船，用虛實光影延伸主燈概念，推出磅礡史詩歌仔戲「船愛」。「船愛」是武營晚點名的二部曲，結合國內頂尖演出11團2校、24位歌仔戲名角，國內史上台前幕後超過600位演員驚人氣勢演出，再現1960年代鹽埕、大溝頂、七賢三路的繁華，絕對是人生必看表演之一。觀光局表示，台灣燈會衛武營、愛河灣場域臨近許多創意無限且高品味的餐酒館，例如漢來大飯店45層樓高的「焰·鐵板燒」，可與閨密共同享用美食的同時，還能俯瞰整個愛河灣燈會景緻，來場優雅別緻的味覺及視覺饗宴，也是另一種全新的賞燈體驗。
觀光局說明，「紅色美食聖經」《米其林指南》已宣布今年將高雄納入評鑑城市，各家業者積極爭取摘星榮耀，而高雄美食多元豐富，實力堅強，觀光局以「高雄餐盤發見計畫」推廣港都的餐酒館美味，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy 酒吧等各式主題特色，歡迎大家細細品嚐城市中低調輕奢的美味，更多活動資訊，請至「2022台灣燈會在高雄」官網及「高雄旅遊網」查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！