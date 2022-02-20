大直這豪宅6年賣不掉！整棟開5億元上網求售　專家不看好

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東龍不動產專約部經理陳泰源分析，該案位於大直基湖路靜巷內，周邊又是濱江國中、小學的學區，更與美堤河濱公園、西湖捷運站相近，地段相當優越；不過，該案主打豪宅客群，此客群在選擇物件時，由於總價相當昂貴，總會精挑細選。
以此案來說，陳泰源舉例，該案建商在業界名氣較小，因此較難讓豪宅客群願意掏出大把鈔票購入；此外，該案雖有15個車位，但都是機械式車位，恐怕會讓豪宅客群有所抗拒；最後，該案權狀坪數為370坪，但共用坪數就達達164.77坪，公設比高達45％，因此住戶時地使用面積更小，這也是該案難以消化的主要原因之一。
住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，豪宅客群會選擇中山區大直周邊豪宅，理論上會希望規模較大的物件，因此確實有發現中小型建案銷售狀況較不理想。
大家房屋企畫研究室副理郎美囡也表示，該案位於大直重劃區南側，基地面積較小，且為華廈型的規劃，對高端客群來說，如果他有同樣的資金與資源，倒不如自己找地興建新案，因此這樣的物件在市場上接受度恐怕較低。
全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，大直有著河岸景觀、美麗華商圈、捷運等生活機能，一直都是相當適合移居的區塊，不過大直近期議題討論度較少，房市利多較薄弱，在北市豪宅部落選擇如此多元的情況下，難以吸收到更多高端客群青睞。
至於整棟求售這樣銷售方式，徐佳馨分析，事實上對建商的彈性較大，去化較快，也比較不會會進退兩難；此外，買下整棟的概念就像是「都市裡買透天」，較好規劃整理，因此會吸引部分客群，例如有人會希望在都市內有個私人招待所，就會拿這樣整棟物件改建。