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大直這豪宅6年賣不掉！整棟開5億元上網求售　專家不看好

▲台北市中山區大直周邊房市一直都相當火熱，不過近期卻有豪宅建案「虹廷臻峰」傳出難消去化，甚至整棟開價近5億求售。（圖／記者賴志昶攝）
▲台北市中山區大直周邊房市一直都相當火熱，不過近期卻有豪宅建案「虹廷臻峰」傳出難消去化，甚至整棟開價近5億求售。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-20 15:00:00

以「西華富邦」為首的大直豪宅區塊，由於眾多名人入住而享譽盛名，也帶動大直附近豪宅熱度，不過近期有當地房仲發現，位於基湖路145巷的7樓華廈豪宅「虹廷臻峰」，已屋齡達6年，但一戶也沒賣出，近期更開價4億9800萬元整棟於房屋交易網上求售。專家分析，大直豪宅一隻以來都是順銷，會有零星個案難以去化，可能與該案並非大品牌建商、為機械式車位且公設比高達45％等因素有關。

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根據「591房屋交易網」資訊，該案權狀坪數達370坪，為7樓電梯華廈，位置接近濱江國中、小學，與西湖捷運站步行10分以內，生活機能相當豐富，全棟雖有15個車位，但都是機械式車位，且公設比高達45％。

東龍不動產專約部經理陳泰源分析，該案位於大直基湖路靜巷內，周邊又是濱江國中、小學的學區，更與美堤河濱公園、西湖捷運站相近，地段相當優越；不過，該案主打豪宅客群，此客群在選擇物件時，由於總價相當昂貴，總會精挑細選。

以此案來說，陳泰源舉例，該案建商在業界名氣較小，因此較難讓豪宅客群願意掏出大把鈔票購入；此外，該案雖有15個車位，但都是機械式車位，恐怕會讓豪宅客群有所抗拒；最後，該案權狀坪數為370坪，但共用坪數就達達164.77坪，公設比高達45％，因此住戶時地使用面積更小，這也是該案難以消化的主要原因之一。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，豪宅客群會選擇中山區大直周邊豪宅，理論上會希望規模較大的物件，因此確實有發現中小型建案銷售狀況較不理想。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡也表示，該案位於大直重劃區南側，基地面積較小，且為華廈型的規劃，對高端客群來說，如果他有同樣的資金與資源，倒不如自己找地興建新案，因此這樣的物件在市場上接受度恐怕較低。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，大直有著河岸景觀、美麗華商圈、捷運等生活機能，一直都是相當適合移居的區塊，不過大直近期議題討論度較少，房市利多較薄弱，在北市豪宅部落選擇如此多元的情況下，難以吸收到更多高端客群青睞。

至於整棟求售這樣銷售方式，徐佳馨分析，事實上對建商的彈性較大，去化較快，也比較不會會進退兩難；此外，買下整棟的概念就像是「都市裡買透天」，較好規劃整理，因此會吸引部分客群，例如有人會希望在都市內有個私人招待所，就會拿這樣整棟物件改建。

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