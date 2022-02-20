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新北＋1！家住新店Ct值13病毒量高　最新確診足跡曝光

▲新北市政府衛生局說明最新疫情。（圖／新北市政府）
▲新北市政府衛生局說明最新疫情。（圖／新北市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-02-20 14:44:50

中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布新增4例本土COVID-19確診病例，其中包括來自新北市的1例、案20100，為30多歲男子，家住新店、曾接種過2劑疫苗，在13號當天參加宗教團體聚餐唱歌的活動，匡列隔離後首採為陰性，第三次採檢時陰轉陽確診。另外新北市衛生局也公布了4處最新確診者足跡，包括永和保福宮、店仔街福德宮等地。

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▲新北市政府公布最新確診者足跡。（圖／新北市衛生局）
▲新北市政府公布最新疫情狀況。（圖／新北市衛生局）
新北市衛生局表示，案20100為台北市餐廳KTV群聚案的接觸者，2月13號和女友（案19950）及女友家人（北市案19877）一同在北市某餐廳用餐，並參加KTV聚會，16號遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陰性，17號因女友採檢陽性確診，加上出現喉嚨痛症狀又接受二度採檢，PCR為陰性，19號居隔期間持續有喉嚨痛症狀，經採檢PCR轉為陽性，Ct值13，收治專責病房治療。居住地新店區。

新北市衛生局表示，個案居隔第四天陰轉陽對社區幾乎沒有影響，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。另外新北市衛生局今日公布的最新確診足跡如下：

▲新北市政府衛生局說明最新確診者足跡。（圖／新北市政府）
▲新北市政府衛生局說明最新確診者足跡。（圖／新北市政府）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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