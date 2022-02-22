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日本國門將開！東京埼玉「夢幻地標」　解封馬上就衝

▲埼玉縣的冬之絕景「秩父」。（圖／我傳媒）
▲埼玉縣的冬之絕景「秩父」。（圖／我傳媒）

生活消費中心/綜合報導

2022-02-22 08:00:00

由於近年環保意識的抬頭，越來越多人出遊時會選擇健康又節能的「自行車旅行」，不管是台灣還是日本，也陸續增設自行車租賃點供遊客使用。而日本埼玉縣地處關東平原，在地形的起伏上非常平緩，具有全長170公里自行車漫遊專用道，在地形的起伏上非常平緩，受益於天然的優勢，騎乘自行車時更是減輕了不少負擔。因此有「自行車發源之地」、「自行車國度」一說。細數埼玉縣適合騎乘腳踏車暢遊的景點，這幾個令人難忘的絕景風光，待解封一定要親自走一趟。

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▲位於奧秩父的「三十槌冰柱」是東京近郊難得一見的冰雪景點。
▲位於奧秩父的「三十槌冰柱」是東京近郊難得一見的冰雪景點。（圖／我傳媒）
國營武藏丘陵森林公園

約有東京巨蛋65倍大的國營武藏丘陵森林公園，並設有日本最大型的氣墊彈床「PONPOKO山」與冒險場地的「體育競技場地」、草地廣場、戲水區及BBQ烤肉區等，讓全家人能夠盡情活動身體遊玩的多項遊樂設備。

而在都市綠化植物園可以發現各式各樣的植物，還能欣賞四季分明的風景、林野與花草。自行車專用的車道全長約17公里，起伏適中，因此騎乘時無負擔。可以自帶自行車，也可以在公園租一輛自行車，可於森林自行車專用道享受在陽光下樹林中騎乘自行車的樂趣。公園不定時舉辦搭配贈獎活動的自行車拉力賽及自行車自由拉力賽，請於官網密切注意時間。

▲除了櫻花與油菜花之外，其他季節更是有繡球花及彼岸花
▲權現堂公園除了櫻花與油菜花之外，其他季節更是有繡球花及彼岸花。（圖／我傳媒）
權現堂公園

位於幸手的權現堂公園(幸手權現堂櫻堤)的染井吉野櫻共有1000棵並綿延1公里之長，已是關東知名賞櫻名所之一。而在櫻花盛開的春天時節，底下的油菜花開出了粉嫩的黃色花朵，可說是粉紅色與黃色交織而成的壯麗夢幻共演。除了櫻花與油菜花之外，其他季節更是有繡球花及彼岸花，為權現堂堤染上不同的顏色。幸手權現堂櫻堤位於權現堂公園中的4號公園，其中有著遊具與花園的1號公園非常適合親子同樂，也值得一遊。若沿著公園附近的中川騎乘自行車，便能暢遊飽覽這片美景，於幸手站前可租賃腳踏車，非常建議騎乘自行車前往。

▲「三十槌冰柱」非常壯觀，寬可達30公尺，高度更可達8公尺，每年的形狀都不 一樣。（圖／我傳媒）
▲「三十槌冰柱」非常壯觀，寬可達30公尺，高度更可達8公尺，每年的形狀都不 一樣。（圖／我傳媒）
三十槌冰柱　埼玉縣的冬之絕景「秩父」

接下來讓我們停好自行車，探訪埼玉的番外篇。在埼玉縣有著極高的人氣，位於奧秩父的「三十槌冰柱」是東京近郊難得一見的冰雪景點，從岩石間滲出的石清水(從岩石間滲透出的清澈乾淨泉水)凝結成冰，像極了大自然鬼斧神工的天然藝術。在1月中旬～2月中旬會舉辦「冰柱燈光秀」，藍色燈光投射在冰柱上，更增添神秘夢幻的氣息。「三十槌冰柱」非常壯觀，寬可達30公尺，高度更可達8公尺，每年的形狀都不 一樣，令人不禁讚嘆。除了「三十槌冰柱」外，秩父還有另外兩大冰柱也非常吸引人，使秩父冬天充滿觀光的樂趣。
 

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