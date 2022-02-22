彰化年輕人爽買房！他愣「是做啥工作」 內幕抖出羨翻網
買房對這一代的年輕人而言，可說是比登天還難，不過就有一名網友在網路上表示，他看到一名20幾歲的彰化人年薪竟有180萬，更有買房打算，讓他驚訝喊「以彰化的產業，這是做啥工作可以有這種行情？」貼文曝光後，不少知情人透露：「員林市那邊身家過億的有7、800人」、「真的不難，彰化一堆」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 11:19:46
該名網友在PTT貼文，他表示在買房討論區看到，一名20幾歲的彰化年輕人年薪180萬，想知道這樣能買什麼房子，這讓他瞬間感到好奇，忍不住問：「以彰化的產業，這是做啥工作可以有這種行情？有無八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「傳產二代，爸爸給的零用錢」、「鄉下很多這種吧，傳產富二代」、「彰化傳產平均薪資大概在40-60萬」、「傳產富二代做家族企業總經理啊」、「剛好遇到一個，中租迪和年收150」、「醫師機率很大」。
也有知情人透露，「彰化一堆中小企業，存款也是數一數二高的」、「彰化員林億萬富翁密度全台最高」、「員林市那邊身家過億的有7、800人」、「真的不難，彰化一堆」、「彰化汽車傳產聚落很多富二代」、「彰化傳產有錢人很多，平常在台中行動」。
事實上，曾有金融業推算彰化縣員林市存款「上億」的民眾就有700多位，也就是每178個員林人，就有一位億萬富翁，密度可說是全台最高，甚至銀行就有28家，也因此被封為全台最富有鄉鎮。（編輯：賴禹妡）