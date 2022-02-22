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朱立倫稱想2024的是「敗類」　顏若芳籲別當「雙面倫」

▲朱立倫稱現在就在想2024的人都是國民黨內敗類，引發討論。（圖／翻攝自朱立倫臉書）
▲朱立倫稱現在就在想2024的人都是國民黨內敗類，引發討論。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-22 15:27:33

國民黨主席朱立倫表示，國民黨應該改名叫內鬥黨，且黨內若現在想著2024總統大選的都是敗類，引發討論。民進黨台北市議員參選人顏若芳今（22）日表示，國民黨內最想要重返2024執政的不正是朱立倫嗎？希望朱立倫誠實面對自己的心，如果是自己要選2024就大聲說出來，不要當個「雙面倫」。

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▲民進黨發言人顏若芳（圖／記者黃宣尹攝影2021.10.27）
▲顏若芳說，希望朱立倫誠實面對自己的心，如果是自己要選2024就大聲說出來，不要當個「雙面倫」。（圖／記者黃宣尹攝影）
顏若芳說，昔日的「正常倫」朱立倫戲稱自己領導的中國國民黨應該名為內鬥黨，而且還加碼表達現在就在想2024的人都是黨內敗類。既然看到自己黨內不團結的問題，身為國民黨黨主席的朱立倫就要學習帶人先帶心，好好地跟黨內溝通，怎麼可以透過鏡頭大罵自己同仁是黨內敗類呢？何況，最想要重返2024執政不正是朱立倫嗎？
　
顏若芳表示，國民黨已經背離民意、遠離台灣人民很久很久了，在面對許多中國的打壓，不僅不敢為台灣說話，反而跟中國同一個鼻孔出氣，面對國家利益考量，也只會為了反對而反對，完全不在乎什麼才是對台灣真正好的事情，只為了政黨利益、個人政治考量。

顏若芳說，看到國民黨會這樣子實在不會令人意外，因為連過去的「朱主席」，都打臉現在的「朱主席」，那這樣怎麼得到人民怎麼能信任呢？
　
顏若芳強調，希望朱立倫誠實面對自己的心，如果是自己要選2024就大聲說出來，不要當個「雙面倫」，只會用這樣雙面手法，「只許自己才能選2024，他人若要與我爭則是敗類」。

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