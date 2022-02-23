「虎鹿雙全」看無人機、玩鹿鹿、賞燈會 在大港自造特區
高雄市政府青年局輔導高雄青年創業的鹿角蕨與療癒植栽主題專門店「森．聚場」，配合2022台灣燈會在高雄推出「虎鹿雙全」《聚光台灣 虎星高照》x 《第一哩鹿》活動。「第一哩鹿-鹿角蕨上板手作」首場已於2月20日在青年局「M.ZONE大港自造特區」舉行，由青年局局長張以理及多名高雄、屏東地區青年參與。青年局指出，27日星期天晚間7時在同一地點還有一場次，歡迎大家蒞臨共同度過療癒的周末時光。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-02-23 17:46:45
青年局表示，鹿角蕨是台灣最流行的時尚新潮居家植物之一，想像牆上掛著猶如鹿角的鄉村裝飾，照顧起來簡單容易，在室內植栽中迅速受到熱烈歡迎，而「森．聚場」結合團隊成員園藝專長與「M.ZONE」木作設備共同開發系列以木材為底搭配鹿角蕨、觀葉植物裝飾品，兼具植藝美學、室內療癒景觀布置。該業者研發木工藝結合園藝植物的手作課程，並於高雄、屏東、台北、台南、台東、金門等各地咖啡館、學校合作開設團體手作課程。
青年局說明，本次舉辦「專屬室內植藝美學-鹿角蕨上板製作」2月27日晚間7時在「M.ZONE」還有一場次，歡迎大家來2022台灣燈會在高雄參觀時，與青年們一起探索鹿角蕨，搭配「M.ZONE」機具設備在板材上雕刻出「2022台灣燈會在高雄」，可在居家空間布置專屬自己的「鹿鹿」，綠化空間，增加居家綠意盎然氛圍，營造宜居生活環境，更可以在留下專屬自己的鹿虎雙全紀念品的同時，於愛河灣觀賞無人機表演、玩「鹿鹿」、賞花燈，一次滿足！