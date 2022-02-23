陳柏霖和庭萱愛情長跑9年 直播被唐綺陽追問婚姻計畫
陳柏霖昨（22）日化身早餐特派員首度登上星座專家唐綺陽直播餐桌，與國師暢聊工作和感情大小事。陳柏霖分享第一次直播的心情，表示雖然每次跟唐綺陽說話都有種「赤裸裸」的感覺，但一起直播很放鬆。直播時唐綺陽問起出道20年不斷突破自己的秘訣，陳柏霖透露：「多方嘗試外，專注在當下最重要。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-23 16:19:29
38歲的陳柏霖和Popu Lady的庭萱愛情長跑9年，雖然兩人已經住在一起且感情穩定，但一直沒有好消息傳出。31歲的庭萱去年跑去凍卵，凍卵生一直在她的人生清單中，陳柏霖曾表示結婚、生小孩在他的人生計畫中，但一直還沒有開始準備。在直播上被唐綺陽問到家人有沒有對他催婚，陳柏霖表示沒有，而且自己也不是會被其他人影響決定的個性，對於婚姻大事就是順其自然。
陳柏霖分享出道20年的心路歷程，坦承自己在工作上「非常龜毛」，面對各種挑戰都能保有赤子之心並希望有完美的表現。出道迄今，仍期待自己不斷接觸新事物，也持續嘗試與過往不同的喜劇角色，身兼多職的他即使不在螢光幕前依然活躍，除了去年底剛殺青的實境秀《極島森林》外，為主演電影打造的配樂日前也已經在音樂平台上架，閒不下來的個性被老師逼問：「是要把自己逼到什麼地步？」