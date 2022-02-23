iPhone 11重回1月手機銷量榜Top20！熱賣主因很實在
通訊連鎖門市傑昇通信分析，1月台灣手機銷售排行大致延續去年12月的銷售狀態，僅排名有些微更動，本月蘋果占有7席仍是最大贏家，iPhone依舊狂賣，台灣消費者最青睞的還是iPhone 13 128G。有趣的是iPhone 11 128G（自上月30名上昇至本月第20名）買氣比上月增加45%，顯見果粉對於出現價差較大的4G手機接受度相當高，而iPhone 12 128G則摔出榜外，從上月第17名跌至本月第29名。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-23 16:29:46
根據市調機構GFK公布2022年1月台灣手機市場銷售排行，最新全台實體通路調查數據顯示，本月手機市場整體銷售量為49.4萬部，較上月增加6.7萬部，顯示出業者年末促銷，以及民眾年終獎金入袋後助長買氣。下月銷量業者樂觀看待，看好農曆春節換機潮，以及三星S22系列各通路平台預購成績亮眼，有望帶動整體手機市場暢旺。
此外，1月的手機銷售榜中，三星A系列機型攀升速度驚人，最熱銷單機Galaxy A52s（8GB/256GB）強勢將iPhone 13 256擠下，進入排行前五，連上月第15名的A32（6GB/128GB）也一舉上昇到第九名；不僅如此，傑昇通信指出，全球雖仍飽受疫情困擾，居高不下的運輸成本及原物料價格上揚、加上晶片、人力短缺等環境因素反覆影響，安卓第一品牌三星仍如期發表期待已久的Galaxy S21 FE，不僅本月上市開賣就新進榜，也是安卓陣營唯一旗艦款式。
另外一個值得注意的重點，則是品牌力僅次蘋果、三星的OPPO，本月在排行榜上的除Reno6尚在第十名，其餘名次紛紛下滑，上月還在第九名的A55，本月已降至第13名；傑昇通信提到，名次同樣下滑的還有6.5吋、5000mAh大電量，還能當行動電源支援反向充電的realme C21，雖然本月降至第18名，是榜上價格最親民的4G手機，3190元就能買到，深受消費者喜愛。
本月成積稍稍成長的Redmi Note10 5G，進步四個名次，本月來到第15名，vivo Y21則維持第16名；傑昇通信觀察，熱銷排行榜上的陸系品牌OPPO、Redmi、vivo和realme總共占有7席，且幾乎是以中低階手機較受消費者買單，雖然品牌廠商以提昇中高階手機市占為目標，但萬元左右的手機已能應付多數人日常所需，因此價格仍是實際影響消費者是否願意掏錢的主因。