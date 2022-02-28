夏天又快到了！「9神級蔬菜」爽減肥　吃這個能避免中暑

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李婉萍提到，常見的「高纖」深綠蔬菜地瓜葉、山蘇、菠菜、青花菜和紅莧菜，以上蔬菜的膳食纖維每100克中，都至少有3克以上，是高纖的代表，且有別於其它深綠色蔬菜，上述這些還各別含有像葉酸、鐵質等不同的維生素礦物質。
李婉萍進一步說明，地瓜葉也有「鎂」能幫助孕婦減少憂鬱症、骨質疏鬆的風險，並有益胎兒成長；山蘇含水量高，有助新陳代謝的推動；菠菜則有鐵、葉酸、胡蘿蔔素等，對視力保健相當有幫助；青花菜則是維生素C含量高，是抗氧化、抗發炎的好幫手；最後紅莧菜也會推薦孕媽咪加入三餐中，幫助補充鐵質。
此外，高纖蔬菜還有像牛蒡、黑豆芽、香菇、黃秋葵、甜椒、苦瓜等，這些都是100克中膳食纖維含量高於3克的蔬菜，李婉萍也說道，牛蒡質地較硬，相對不好咬，因此將牛蒡鬆入飯、泡茶、煮湯都是不錯的料理方式；黑豆芽除了膳食纖維高，還有蛋白質及鈣質；香菇則是高纖又好買的食材，且含多醣體助提升免疫力。
最後，秋葵草酸含量低，有助鈣質的吸收，若有乳糖不耐症，秋葵是好的鈣質來源；甜椒富含維生素C，夏季吃能減少中暑的可能；而苦瓜除了纖維含量高外，維生素C也高，對肌膚保養、消炎有益處。（編輯：張志浩）
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