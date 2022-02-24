監委指修法修4年影響跨國同婚權　司法院澄清

監察院日前為跨國同婚議題，指司法院在同婚釋憲案（釋字748）公布後，拖4年才提出《涉外民事法》第46條修正草案。司法院今（24）日回應表示，沒有遲延修法，涉民法非規範實體婚姻的法律，需待「司法院釋字第748號解釋施行法」2019年5月24日立法院三讀通過才能開始修正。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-24 14:14:15｜2022-02-24 14:19:05
監察委員紀惠容、葉大華、王幼玲22日舉行記者會，公布跨國同性婚姻調查案報告，指台灣仍有3、4百對跨國同性伴侶，以為釋憲748號之後就可以登記結婚。然而，等逾四年，卻仍遙遙無期。
司法院則表示，釋字748號是《民法》親屬編婚姻章，有關同性無法締結婚姻的規定宣告違憲，要求有關機關於解釋公布日起2年內，完成修法或制定；司法院主管的《涉外民事法律適用法》僅能決定涉外民事事件的準據法，並非規範實體婚姻關係的法律，故需待《司法院釋字第748號解釋施行法》於2019年5月24日經立法院三讀通過後，方能展開修正。
司法院表示，該法涉及戶政、入出境管理等諸多領域，必須與相關機關研商，歷經1年多研議，已於2021年1月22日司法院院會通過《涉外民事法律適用法》第46條修正草案，並未遲延修法。