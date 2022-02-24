3月防疫措施大解封！檢疫期縮短　六大新制一次看懂

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一、放寬口罩規定
增加四種例外情形，得免戴口罩，分別是：
1.室內外從事運動時
2.室內外拍攝個人/團體照時
3.自行開車車內均為同住家人或無同車者時
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
另外先前已放寬措施則延續，包括農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作、於山林(含森林遊樂區)、海濱活動、於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。以上場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。
二、開放試吃、雙鐵飲食
1.賣場、超市、市場等處，不另要求人流管制，並且開放試吃，餐飲場所宴席開放逐桌敬酒，但仍須嚴格落實實聯制、量測體溫，若違反者將依法裁處並限期改善，未完成則不得提供內用服務。
2.高鐵、台鐵公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班於運具內，如車廂、船舶、航空器內開放飲食。
三、醫院探病限制、長照機構探視放寬，除「雙北、桃園、高雄」
台北市、新北市、桃園市及高雄市的醫院除例外情形之外，維持禁止探病；其餘縣市的醫院有條件開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。
例外情形包括：
1.病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件
2.急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要
3.其他因病患病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。
全國住宿式長照機構訪客，台北市、新北市、桃園市及高雄市維持除例外情形之外，禁止探病、探視；其他縣市有條件開放，探視者及訪客均須自費篩檢，出具探視日前3天內採檢的陰性證明，若已完成疫苗追加劑接種達14天者或確診後解隔離且距發病日3個月內者可免篩檢。
訪客人數不得超過3人，仍須維持社交距離、同房住民每時段僅開放1位住民之訪客，需要全程配戴口罩。
四、邊境管制
因春節檢疫專案實施期間再延長至今年3月6日(航班表定抵台時間)止，相關措施均維持專案規定；3月7日0時起(當地搭機時間、航班表定抵臺時間)，放寬非本國籍商務人士來台以及入境檢疫天數縮短為10天，第11天起接續自主健康管理7天。
非本國籍商務人士分為外籍人士和中港澳人士：
1.外籍人士：商務考察、投資、履約及應聘等商務活動；申請人應赴我國駐外館處申請特別入境許可。
2.中港澳人士：商務履約及跨國企業內部調動事由，中國籍人士由我國邀請單位於內政部移民署線上系統申請，港澳人士赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館處申請。
指揮中心表示，檢測措施PCR檢測需2次，分別為入境時(第0天)、檢疫期滿前(檢疫第10天)，檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天；家用快篩試劑檢測需5次，分別為檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6或第7天，各執行1次快篩。
五、被匡列者居家隔離天數縮短至10天
3月7日0時起，研判為確定病例之密切接觸者，居家隔離天數縮短為10天，並自第11天起接續自主健康管理7天。隔離措施維持以「1人1室」為原則，但若家中環境不適合者，可公費送集中檢疫所隔離（需經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意或經地方政府衛生單位評估）。
在檢測部份，PCR檢測至多3次，分別為接觸者經疫調匡列時、隔離期間出現相關症狀時、隔離期滿前(與確定病例最後接觸次日起算第10天)；家用快篩試劑檢測2次，為隔離第5-7天、自主健康管理第6-7天。
六、離島篩檢措施放寬
自3月1日起，暫停本島5處機場（松山、臺中、嘉義、臺南、高雄）及2處港口（基隆、高雄）篩檢站運作及健康聲明書的填寫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。