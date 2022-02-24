長照機構3/1解禁！開放「3人內訪客」探視 北北桃高除外
中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，考量到國內疫情已經逐漸穩定，將於3/1起開放長照機構「有條件」探視，每位住民訪客不可超過3人，同房者每時段僅開放1位住民的訪客探視，須出具前3天內自費採檢之陰性證明。但台北市、新北市、桃園市、高雄市仍不開放探視，維持除例外情形外，禁止探病、探視。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 14:54:08
指揮中心表示，前往機構的訪客，應出示前3天內自費採檢之陰性證明，自費篩檢陰性證明包含COVID-19抗原快篩或COVID-19病毒核酸檢驗，不論是家用試劑或自行到醫院採檢皆可，機構不得限制特定檢測方式。若訪客為確診者取得解除隔離治療通知書且距發病日未滿3個月者」或「已完成COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上者」，可免除篩檢。
開放探視的長照機構，應遵循「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」，包括預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、訪客人數不得超過3人、維持社交距離、同房住民每時段僅開放1位住民之訪客，需要全程配戴口罩。
指揮中心也鼓勵，完成COVID-19疫苗2劑接種的住民及機構工作人員，在距離第二劑的12週後，可以盡速接種1劑追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，提升長照機構的防疫安全。（編輯：鍾怡婷）