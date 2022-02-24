特企／軒榮科技公司殺出重圍！拼出和牛超高市佔率

台灣人愛吃和牛，一年能夠吃下將近900噸的日本和牛，而在衆多的和牛之中，又以日本的三大和牛，最受到台灣消費者的青睞！軒榮科技股份有限公司(滋賀一世)，受滋賀縣政府和近江牛輸出振興協同組合的委託，在米其林推薦餐廳168prime，舉辦近江牛的交流推廣活動.活動邀請了日本台灣交流協會代表泉裕泰、基隆市長林右昌、總統府資政顏志發、國策顧問張金華以及許多餐飲業界貴賓參加出席，透過不同部位的分切和料理，更加的認識近江牛傳承400年的美味！
軒榮科技負責人謝德立先生提到，日本和牛開放已經有四年多的時間，而台灣的消費者對於和牛的選擇，也越來越專業越來越要求，光只是豐富油花已經沒有辦法滿足挑嘴的台灣消費者，身爲近江牛輸出振興協同組合有史以來的第一位海外會員，也是全台灣唯一的協會成員，把最美味的近江牛透過最專業的分切呈現給大家，是我們最重大的任務。日本台灣交流協會泉裕泰代表表示，由於疫情的關係，台日之間實體的往來雖然減少了，但是各種文化、經濟的活動卻不減反增，台日之間的經濟活動也更加的熱絡，希望能夠在各方的努力之下，將更多更好的日本美食，推薦給台灣的民衆。林右昌市長也提到，日本一向是台灣人出國旅遊的第一首選，台灣也是日本朋友們出國非常喜愛的地點，雖然因爲疫情的關係出國旅遊變得困難，但是透過滋賀縣政府以及近江牛輸出振興協同組合在台灣的努力，大家還是能夠在國内品嘗到美味的近江牛，相當的幸福。
軒榮科技公司成立至今，以品牌名滋賀一世出發， 短短三年的時間之内，就成爲了全球近江牛出口佔比近四成、台灣市場八成市占率的近江牛第一選擇，更是史無前例的成爲了日本近江牛輸出振興協同組合第一批、也是目前台灣唯一的協會成員，傲人的成績背後，其實靠的是負責人謝德立、謝宜庭夫婦兩人對於品質的堅持！從公司成立初期，堅持比照日本肉品分切厰規格的低溫工作區、全牛進口部位多元的銷售、一直到滋賀縣食肉工場技術指導的日本職人分切技術，讓軒榮科技公司能夠在市場中殺出重圍。負責人謝德立表示，我們希望透過最專業的技術和最要求的品質，讓台灣的消費者能夠品嘗到最美味的近江牛，讓每個人都找到最適合自己的一塊肉，是我們最大的目標。
近江牛(滋賀一世)官網：https://www.shigaissay.com/