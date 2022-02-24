烏克蘭喊斷交！總統氣炸連發8條推文：俄國跟納粹沒兩樣
俄羅斯總統蒲亭21日起先是無視《明斯克協議》承認烏東兩共和國獨立並與之建交，今（24）又下令對烏克蘭東部展開特別軍事行動（special military operation），派遣軍隊攻擊烏克蘭軍事目標。稍早烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布烏克蘭與俄羅斯斷交，更一口氣連發8條推文，指控俄羅斯就像二戰時期的德國納粹軍隊，而烏克蘭是絕不會放棄其自主權的。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-24 18:42:07｜2022-02-24 18:49:10
烏克蘭總統澤倫斯基宣布24日起烏克蘭與俄羅斯斷交，稍早又透過推特（Twitter）以英文、烏克蘭文一口氣連發八條推文，表示在俄國的軍隊入侵下，烏克蘭將會提供武器給任何決心捍衛家園的國民，並指控俄羅斯趁著清晨動員地面部隊進攻烏克蘭邊境的狡詐行為，與二戰時期的德國納粹軍隊沒有差別，同時也和俄羅斯境內「還保有良知」的俄國人民喊話，要他們站出來向克里姆林宮抗議這場與烏克蘭的戰爭。
目前俄羅斯軍隊已分別從北東南三個路線向烏克蘭進軍，烏克蘭官方指出，俄羅斯軍隊已經越過邊界進入切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和盧甘斯克（Luhansk）地區，該國內政部長顧問更表示，目前在俄軍的砲擊下已造成至少8人喪生和9人受傷。