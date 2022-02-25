俄烏開戰！那指遭熊啃後V轉飆　四大指數全面收高

MoneyDJ新聞 2022-02-25 07:16:23 記者 郭妍希 報導
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俄羅斯全面入侵烏克蘭，衝擊亞股下殺、美股開盤隨之崩潰，道瓊工業平均指數早盤慘瀉超過850點，那斯達克指數一度遭熊啃噬(即從前波高拉回20%)，然而就在美國總統拜登(Joe Biden)宣布嚴厲對俄制裁之際，逢低買盤卻開始進駐，由科技股領軍狂拉，四大指數全面收高。
道瓊工業平均指數2月24日終場上漲0.28%(92.07點)、收33,223.83點。那斯達克指數大漲3.34%(436.1點)、收13,473.58點。標準普爾500指數上漲1.5%(63.2點)、收4,288.70點。費城半導體指數大漲3.7%(121.36點)、收3,399.16點。
俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)24日下令對烏克蘭東部的頓巴斯(Donbass)地區展開「特殊軍事行動」(special military operation)，衝擊美股期指於亞洲盤重挫。美股開盤也狂殺，那指早盤一度重挫將近3.5%，較2021年11月的歷史最高峰拉回超過20%、落入熊市領域。
包括首都基輔在內的數個烏克蘭重要城市，都有爆炸及飛彈攻擊的消息傳出。然而普丁強調，這次侵略行動的目的在去除烏克蘭軍備，俄羅斯並無佔據烏克蘭領土的打算。
拜登在跟七大工業國(G7)討論後，24日宣布制裁措施，讓俄羅斯無法以世界主要貨幣做生意，同時制裁俄國銀行及國有企業。白宮已警告，俄烏開戰可能導致美國燃油價格跳高，但華盛頓已開始跟盟國合作，準備釋出戰備儲油。
拜登24日並表示，白宮已加派軍隊進駐德國，北約(NATO)盟友正在設法提高歐洲防衛。他說，最新制裁將讓俄羅斯經濟付出立即且長久的代價。
不過，美股開盤下殺不久後，隨即在逢低買盤進駐的帶動下往上狂拉。那指主要由大型資訊科技股、資安類股領軍拉高。Dow Jones Market Data統計顯示，上一次那指出現如此大的單日反轉走勢是在2022年1月24日，當天盤中雖重挫4.9%、終場卻收高0.63%。事實上，若排除今日，那指歷史上只有8天出現盤中跌幅至少3%、終場卻收高的現象。
蘋果(Apple Inc.)、微軟(Microsoft Corp.)、Google母公司Alphabet、Facebook母公司Meta Platforms、輝達(Nvidia Corp.)終場分別上漲1.67%、5.11%、3.99%、4.61%、6.08%。
Seeking Alpha報導，Wedbush Securities分析師Dan Ives指出，俄羅斯侵略烏克蘭乃是「黑天鵝事件」，投資人應聚焦遭到超賣的科技股。他說，過去數十年來的經驗顯示，投資人不該在地緣政治危機降臨時驚慌失措，而是應冷靜選擇具有避險能力、擁有強大現金流量並遭超賣的科技巨頭。
不過，受到俄烏開戰讓投資人跟著擔憂台海危機影響，台積電(2330)ADR終場仍下挫3.47%、收111.88美元。聯電(2303)ADR也逆勢下滑1.81%、收9.24美元。相較之下，晶圓代工競爭對手格羅方德(GlobalFoundries)卻飆漲14.29%，英特爾(Intel Corp.)也勁揚4.64%。
值得注意的是，CNN恐懼貪婪指數(CNN Fear & Greed Index)顯示，2月24日投資人態度來到極恐懼(Extreme Fear)狀態，指標來到25點，低於23日的「恐懼」(27點)，一週之前也是恐懼(38點)。
相較之下，芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)24日早盤一度暴漲21.8%，終場卻翻黑下挫2.26%、收30.32點。
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資料來源-MoneyDJ理財網