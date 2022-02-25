咖啡熱量大評比！「這1黑馬」抵拿鐵3杯 勝過焦糖瑪奇朵
不少忙碌的上班族，每天都會買咖啡提神，不過你知道嗎？咖啡雖然是讓你「醒來」的利器，但如果攝取過量的咖啡因，恐造成身體的負擔，甚至會導致你變得越來越胖，快跟著營養師余朱青一起來看，怎麼喝才能提神又沒有負擔！
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 22:39:04
余朱青列出常見5種咖啡的熱量，一杯的單位皆為 500 ml，其中摩卡咖啡一杯605kcal；焦糖瑪奇朵一杯361kcal；拿鐵咖啡一杯256kcal；卡布奇諾一杯200kcal；美式咖啡一杯23kcal。而明明都是咖啡，為什麼熱量會差這麼多呢？實際上咖啡粉本身並沒什麼熱量，讓熱量暴增的，都是那些加入咖啡裡的調味品。
以摩卡咖啡為例子，添加的牛奶和巧克力就大大增加了熱量，若是連續喝 30 天，熱量就高達18150kcal，換算成體重，大約會增加 2.4 公斤的重量，儘管咖啡可以提升代謝力，但若挑選熱量過高的咖啡，提升的代謝力也遠遠落後變胖的速度。
營養師建議大家，若是註定離不開咖啡，可以選擇美式，因為他是濃縮咖啡加水稀釋而成的，熱量非常低，在提神之餘，也不用擔心會替身體帶來多餘的負擔喔！最後提醒民眾，咖啡雖然可以提神、幫助代謝，但若是有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童，最好減少或不要飲用含有咖啡因的飲品。（編輯：鍾怡婷）
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