用路人看過來！連假第二天 高公局預判上午有6地雷路段
今（26）日為和平紀念日連續假期首日，下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、泰安服務區至台中系統；國3南向三鶯至關西服務區；國5南向坪林至頭城，至17時已陸續紓解，其餘路段均能維持行車正常。截至18時，國道交通量為89.4百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。高公局也預判明（27）日上午壅塞地區有6路段。
記者許家禎/台北報導
2022-02-26 18:52:17
明（27）日為和平紀念日連續假期第2日，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。
高公局預判明日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段。下午將出現在國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。
高公局建議西部國道南向用路人於12時後出發，南部地區北向用路人請於9時前出發、中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。
至於明日國道相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。