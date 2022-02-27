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碗裝泡麵加蛋都不熟？內行抖「隱藏煮法」：吃過一秒上癮

▲你是否常常面臨利用碗裝泡麵想加蛋泡來吃，但是蛋卻完全不熟，導致難以下嚥呢？（圖/Tik Tok＠jfish235）
▲你是否常常面臨利用碗裝泡麵想加蛋泡來吃，但是蛋卻完全不熟，導致難以下嚥呢？（圖/Tik Tok＠jfish235）

編輯中心/綜合報導

2022-02-27 10:15:23

泡麵因為其便利且便宜的原因，成為不少人三餐以及宵夜的首選，而不少人認為單吃泡麵太過無趣，會買袋裝泡麵自己烹煮再加料，不過有時出於種種理由，只能吃碗裝泡麵，但你是否常常面臨利用碗裝泡麵想加蛋泡來吃，但是蛋卻完全不熟，導致難以下嚥呢？近日，就有網友分享自己碗裝泡麵加蛋法，結果引發廣大迴響。

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一名網友在Tik Tok貼出影片透露「這一次就沒有殼掉進去了！」只見影片，一碗熱騰騰的泡麵先吃完之後只留下湯底，接下來原PO打入兩顆雞蛋開始將蛋與熱湯攪拌均勻，隨後拿去微波爐加熱兩分鐘，泡麵湯蒸蛋瞬間完成，不僅不會面臨蛋不熟問題，泡麵湯因為鹹味夠，直接是完全蒸蛋的基底，讓人看了食指大動。

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▲網友分享泡麵加蛋隱藏吃法，直接利用湯底做成蒸蛋，引發討論。（圖/Tik [email protected]
貼文一出，網友紛紛回應「我也是都這樣吃啊！超級好吃」、「我還真的沒想過能這樣吃，太聰明」、「我也吃過這樣的！泡麵湯鹹度很夠，做蒸蛋剛剛好」、「吃過一秒上癮....也不會浪費湯哈哈」、「我還真沒想到，改天來試試，看起來很好吃」、「原來有這種吃法，超級讚」。

事實上，除了這種獨特吃法外，《NOWnews》先前也曾報導「碗裝泡麵加蛋都不熟？內行揭『正確泡法』：湯頭一秒升級」，內容提及，碗裝泡麵若想要吃到比較熟的蛋的話「雞蛋要先加，然後水一定要滾的時候立刻加下去，這樣才會比較熟，記得把雞蛋翻到底下，才會更容易熟」、要加蛋沒問題，關鍵是熱水一滾就要倒入，接著把雞蛋放壓在麵下面，會慢慢成為半熟蛋」。（編輯：張嘉哲）

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