同酬日兩性薪資差距擴大！女「多工作58天」才達同年薪
為喚起兩性同酬公共意識，勞動部發布，今（27）日為我國111年同酬日，據調查，女性得比男性多工作58天，才能達到總年薪相同，較前年增加了4日，兩性薪資差距持續擴大。
記者許若茵／台北報導
2022-02-27 10:34:37
勞動部說明，我國同酬日是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算自隔年1月1日起，女性需增加的工作日數。依主計總處110年薪資統計初步結果，我國女性平均時薪304元，為男性361元之84.2%，兩性薪資差距為15.8%，換言之，女性較男性需多工作58日，才能達到整年總薪資相同，因此111年「同酬日」為2月27日。
勞動部指出，薪資調查範圍自110年起新增「研究發展服務業」、「學前教育」及「社會工作服務業」，相關統計資料追溯修正至108年1月，兩性薪資差距併同追溯修正，與107年以前資料已無法相互比較。就近3年觀察，我國兩性平均時薪差距由108年14.9%降至109年14.8%，110年升至15.8%，亦即女性需增加工作天數分別為55天、54天及58天。
勞動部解釋，110年兩性平均時薪均較109年增加，其中女性增3.3%，惟較男性4.6%為低，致使兩性平均時薪差距較109年擴大，此與110年產業間景氣狀況及加薪幅度出現較大落差有關。另製造業中兩性薪資差距亦有擴大現象，如電子零組件業女性平均時薪增6.7%，男性則增13.2%，除性別外，亦可能與工作性質及職類等因素有關。