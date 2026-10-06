我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人蔡康永日前現身沈伯洋競選大會，引爆中國網友怒火，甚至狠狠被切割，在一片爭議下，有支持蔡康永的網友翻出他早年節目片段，表示蔡康永陪伴自己度過了許多資源匱乏的時期，貼文曝光後引來本人回應，「風攜帶的種子留下來了。」一名網友在Threads發文，透露自己特別喜歡蔡康永多年前主持的節目《翻書觸電王》，因為出身在資源匱乏的家庭，沒有餘裕去接觸大眾藝術文化，只能靠著蔡康永在節目中談藝術、創作，成為了非常重要的資訊來源。接著網友提到自己曾因為性取向相當迷惘，對於是否要對外出櫃，曾跟學校的諮商老師認真談過許多，那時被老師問到「如果你選擇走這條路，你有想過以後會變成怎樣的人嗎？」網友則回覆了「如果能變成像蔡康永那樣的人，我想應該是不錯。」多年後，雖然自己沒有成為蔡康永，不過也慢慢長成了理想中的樣子，因此網友想要感謝蔡康永，「你主持的一個節目，曾經陪伴過一個沒有太多資源的少年，讓我知道原來世界可以比我身邊看到的更大、更有趣。」貼文公開後，蔡康永本人也到留言區親自回應，「風吹完就消失，但風㩦帶的種子留下來了。」讓許多網友非常感動，「讓我覺得多讀書真的有用」、「謝謝你陪著我們長大，在茶餘飯後，也在迷茫的人生中」、「勇氣是人類的讚歌。」