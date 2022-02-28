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俄烏開啟雙邊談判　基輔訴求停火、俄軍撤出烏克蘭

▲全球關注俄烏戰爭，雙方在五天的閃電戰後決定於白俄羅斯進行開戰以來首次的雙邊談判。圖為俄羅斯總統蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基。合成圖。（圖／美聯社）
▲全球關注俄烏戰爭，雙方在五天的閃電戰後決定於白俄羅斯進行開戰以來首次的雙邊談判。圖為俄羅斯總統蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基。合成圖。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-28 17:48:04｜2022-02-28 18:06:25

俄羅斯總統蒲亭自24日凌晨派兵對烏克蘭發動攻擊已5日，雙方決定於當地時間28日中午12點（台灣時間下午5點）在白俄羅斯第二大城戈梅利進行雙方開戰後的首次談判會議。

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▲俄烏雙方已同意在白俄羅斯與烏克蘭接壤邊境的普里皮亞季河（Pripyat River）附近，舉行「不設前提」的談判。（圖／取自白俄羅斯外交部推特）
▲俄烏雙方已同意在白俄羅斯與烏克蘭接壤邊境的普里皮亞季河（Pripyat River）附近，舉行「不設前提」的談判。（圖／取自白俄羅斯外交部推特）
烏克蘭方代表團包含國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）、人民公僕黨（The Servant of the People Party）領袖及外交部副部長等人；俄羅斯代表團則有團長暨總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）、國家杜馬國際委員會主席列昂尼德·斯盧茨基等人。

俄方代表團長梅金斯基表示，俄國有意盡快跟烏克蘭達成對「雙方有利」的協議；烏克蘭總統辦公室則稱基輔主要訴求包含俄羅斯立即停火、軍隊撤出烏克蘭國土。

雙方原定會談台灣時間下午5點開始，但烏克蘭代表團尚未抵達會場，梅金斯基表示烏克蘭代表團為取得安全保障，推遲抵達時間是「合理的」；俄方代表團成員列奧尼德也透過Telegram指出，與烏克蘭代表團的談判很快就會開始。

此外，烏克蘭總統稍早也同時發表談話，表示願意釋放因參與實際軍事行動遭關押的武裝人士，並再次向歐盟喊話，請求當局根據特別程序緊急接納烏克蘭為歐盟成員。

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