俄烏開啟雙邊談判　基輔訴求停火、俄軍撤出烏克蘭

俄羅斯總統蒲亭自24日凌晨派兵對烏克蘭發動攻擊已5日，雙方決定於當地時間28日中午12點（台灣時間下午5點）在白俄羅斯第二大城戈梅利進行雙方開戰後的首次談判會議。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-28 17:48:04｜2022-02-28 18:06:25
烏克蘭方代表團包含國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）、人民公僕黨（The Servant of the People Party）領袖及外交部副部長等人；俄羅斯代表團則有團長暨總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）、國家杜馬國際委員會主席列昂尼德·斯盧茨基等人。
俄方代表團長梅金斯基表示，俄國有意盡快跟烏克蘭達成對「雙方有利」的協議；烏克蘭總統辦公室則稱基輔主要訴求包含俄羅斯立即停火、軍隊撤出烏克蘭國土。
雙方原定會談台灣時間下午5點開始，但烏克蘭代表團尚未抵達會場，梅金斯基表示烏克蘭代表團為取得安全保障，推遲抵達時間是「合理的」；俄方代表團成員列奧尼德也透過Telegram指出，與烏克蘭代表團的談判很快就會開始。
此外，烏克蘭總統稍早也同時發表談話，表示願意釋放因參與實際軍事行動遭關押的武裝人士，並再次向歐盟喊話，請求當局根據特別程序緊急接納烏克蘭為歐盟成員。