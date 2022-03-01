今起防疫措施鬆綁　陳其邁公布免戴口罩時機

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陳其邁也說，若進港船舶有船員快篩陽性，方案1是錨區全船隔離14天，方案2是全員更替、全船清消，貨櫃船因特殊情況則可專案申請，設置專責負責人、高規格防護。
此外，高雄市與中央同步，自今天起放寬部分防疫措施，陳其邁說，為逐步因應Omicron社區、流感化部分，防疫措施有做鬆綁，但是原有的大原則，還是要提醒大家，某些程度依然有風險，雖然可以拿下口罩，也拜託大家要趨吉避凶，在特定場所並不是鬆綁就代表沒有其他防疫管制。
陳其邁也針對包括3/1至3/31口罩令放寬9場合可免戴口罩場合計有1.於室內外運動時。2.於室內外拍攝個人/團體照時。3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。8.外出時有飲食需求時9.於指揮中心或主管機關指定之場所或活動等時機逐一做說明。
同時，在賣場、超市、市場依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制，並且開放試吃。高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）以及國內航班，於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。餐飲場所嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，宴席開放逐桌敬酒敬茶。高雄市電影院影廳也開放飲食。
陳其邁也再次強調，群體免疫最重要是疫苗施打率，現在高雄市第二劑施打率是75.5%，第三劑是41.2%，3日起高市會再針對65歲以上長輩，發放疫苗接種通知，全市有19場次可供接種。
高雄將從3月7日起入境檢疫，從原本的14天縮短10天，以一人一戶為原則，居家隔離同樣縮短為10天，以因應未來Omicron病毒傳播社區化、流感化、輕症化的趨勢，回歸到以不影響日常生活原則，逐步放寬相關的居家檢疫和居家隔離規定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。