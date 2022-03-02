「詭異洋娃娃」獨自回家！郭彥均親身經歷都市傳說

節目《WTO姐妹會》談論各國都市傳說，在最新一集當中，來賓楊皓如透露台灣有著「有臉的娃娃不能亂丟」的傳說：「原先只是大人想教育小孩買東西要愛惜，但後來演變成『丟了有臉的娃娃，娃娃就會打電話回家，或是半夜回來敲家門』的恐怖傳言。」沒想到主持人郭彥均就曾親身經歷。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-02 07:30:00
郭彥均描述小時候見過叔叔送給姪女的洋娃娃，堂哥在一次的旅行途中把洋娃娃丟掉，想不到回家後，在叫姪女起床時，卻驚見丟掉的娃娃被姪女抱著睡覺，讓他相當驚訝：「當下大人就問洋娃娃不是不見了嗎？姪女則回：『是有一次回家時，有個鄰居還給我了。』」郭彥均現在回想來，依舊百思不解：「小時候聽姪女說鄰居不覺得有異，但長大後才驚覺，那時所謂的鄰居其實都是親戚家人，我們不可能撿回來給她，至今我仍想不透，也讓我覺得好可怕。」
另外，節目也邀請各國新住民分享各國風俗民情，其中歐陽姍分享美國估計有有90%的人民，都習慣用體香劑，無奈地說：「台灣人買得少，因此去大賣場的話也就幾罐而已，但在美國體香劑就像是醬油，擺得很多。」現場的新住民也異口同聲表示：「西方人的體味好像比東方人重一點，全世界都有體味的問題，似乎只有亞洲人最少見。」歐陽姍笑說：「你們只有口臭，因為愛吃蒜頭。」主持人莎莎逗趣回應：「這樣我們稍微平衡一點，不然你們長那麼漂亮，又沒有味道，總是要有一點點缺點。」