PLG「高雄鋼鐵人」資金疑雲！民團籲：勿成為第2個黃郁婷

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣公民陣線活動部主任羅宜以黃郁婷事件提出呼籲，羅宜表示，體育國手代表「國家」出賽，接受許多有形無形的國家援助，對象徵國家符號的元素應謹慎看待，以免損害國家，甚至成為中國統戰工具。
羅宜說，黃郁婷事件的傷害已經造成，檢討之外最重要的就是避免類似情形再次發生，未雨綢繆杜絕中國影響力掌控我國運動產業，更不應該讓中港資企業經營代表台灣的球隊。
羅宜也批評，去年高雄鋼鐵人遭揭露中資背景、舊股東紛紛退出時，身為聯盟創辦人的陳建州竟稱這是「有人想盡辦法各種潑髒水抹黑」、「讓人厭煩的奧步操作」，更指控就是有陳建州這樣的創辦人才讓中國影響力的黑手有機會深入籃球聯盟，有陳建州，有無極高雄鋼鐵人，就難保不會有第二個黃郁婷。
台灣公民陣線組織部主任許冠澤痛批，政府嚴正表示要檢討黃郁婷事件，避免我國運動員言行舉止損及國家主權，同時卻放縱身份為中資或港資尚未明確的「無極公司」持續違法投資高雄鋼鐵人籃球隊。
許冠澤也提出三大質疑，首先是高雄育樂公司監察人陳韋翰為何要求限制股東轉讓股份給「無極資本」或「錢濤」，這份同意書真相為何至今沒有答案；第二，陳韋翰擁有高雄育樂公司48%股份，高達2600萬的資金從何而來。另外經查詢，陳韋翰一人所代表的「美商無極公司台灣分公司」今年2月登記，在台營運資金只有30萬元，卻能落腳一坪月租金約5000元的信義區微風大樓；最後，錢濤是否為幕後最大金主，這些都必須對外清楚說明。
許冠澤也指出，高雄鋼鐵人案爭議未解，政府對錢濤等人的違法行為也尚未交代，錢濤竟能於今年2月10日透過媒體高調宣傳其台北辦公室，要透過私募股權基金，投資台灣半導體產業。
許冠澤呼籲，我國政府若要繼續讓資金來源交代不清楚的公司繼續在台投資、繼續在台發展私募基金，後果不堪設想。
對此PLG執行長陳建州再度出面解釋：「球團早已說明過了，聯盟以球團回應為主。」（編輯：孫唯容）