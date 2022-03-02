林姿妙確定80萬交保免押 女兒林羿伶無保請回發回更裁
宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶、宜蘭縣府農業處長康立和因涉及宜縣府2019年某羅東土地免徵增值稅等弊案，遭檢方聲請羈押，宜蘭地院上月23日裁定林姿妙80萬元交保，其餘2人請回。檢方昨提抗告，高等法院今（2）日將林羿伶的請回裁定撤銷，發回地院更裁，其餘抗告駁回，不得再抗告。也就是林姿妙確定以80萬元交保。
記者潘千詩／台北報導
2022-03-02 19:44:22｜2022-03-02 19:48:42
高院指出，康立和、林羿伶、林姿妙均否認涉犯檢察官聲押聲請書所指罪嫌，但依「證據」欄所列的相關供述、文書證據、扣押物證、監視器畫面與會勘紀錄、照片及監聽資料，足認康立和、林羿伶涉犯《貪汙治罪條例》圖利、《刑法》公文書不實登載等罪嫌，林姿妙涉犯《貪汙治罪條例》圖利、公務員財產來源不明、《刑法》公文書不實登載等罪嫌，犯罪嫌疑確屬重大，且圖利罪為最輕本刑5年以上之罪。
高院認為，林羿伶有避重就輕卸責情形暨湮滅重要訊息行為，堪認面對司法追訴時，有使案情晦暗以避免刑責之傾向，檢察官抗告有理由，原無保請回裁定撤銷，發回宜蘭地院更裁。
至於林姿妙、康立和2人，高院認為，檢察官抗告指摘原裁定不當無理由，駁回抗告。