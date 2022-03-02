COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

林姿妙確定80萬交保免押　女兒林羿伶無保請回發回更裁

▲宜蘭縣長林姿妙確定80萬元交保。（圖／NOWnews資料照）
▲宜蘭縣長林姿妙確定80萬元交保。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-02 19:44:22｜2022-03-02 19:48:42

宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶、宜蘭縣府農業處長康立和因涉及宜縣府2019年某羅東土地免徵增值稅等弊案，遭檢方聲請羈押，宜蘭地院上月23日裁定林姿妙80萬元交保，其餘2人請回。檢方昨提抗告，高等法院今（2）日將林羿伶的請回裁定撤銷，發回地院更裁，其餘抗告駁回，不得再抗告。也就是林姿妙確定以80萬元交保。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高院指出，康立和、林羿伶、林姿妙均否認涉犯檢察官聲押聲請書所指罪嫌，但依「證據」欄所列的相關供述、文書證據、扣押物證、監視器畫面與會勘紀錄、照片及監聽資料，足認康立和、林羿伶涉犯《貪汙治罪條例》圖利、《刑法》公文書不實登載等罪嫌，林姿妙涉犯《貪汙治罪條例》圖利、公務員財產來源不明、《刑法》公文書不實登載等罪嫌，犯罪嫌疑確屬重大，且圖利罪為最輕本刑5年以上之罪。

高院認為，林羿伶有避重就輕卸責情形暨湮滅重要訊息行為，堪認面對司法追訴時，有使案情晦暗以避免刑責之傾向，檢察官抗告有理由，原無保請回裁定撤銷，發回宜蘭地院更裁。

至於林姿妙、康立和2人，高院認為，檢察官抗告指摘原裁定不當無理由，駁回抗告。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀