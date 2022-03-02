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只能逃！烏克蘭難民流離失所　數十萬人被迫逃往波蘭等國

▲俄烏戰事發生後，大批的烏克蘭婦女與孩童被迫向西逃離戰事並尋求人道救援。圖為烏克蘭一名父親留守家鄉，向被迫逃難的妻子告別。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰事發生後，大批的烏克蘭婦女與孩童被迫向西逃離戰事並尋求人道救援。圖為烏克蘭一名父親留守家鄉，向被迫逃難的妻子告別。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-02 19:48:21

俄烏戰事爆發以來，大批烏克蘭人順著公路逃難到波蘭、匈牙利、保加利亞、摩爾多瓦和羅馬尼亞等國，聯合國難民署（UNHCR）統計目前超過超過60萬人流離失所，若戰火無法立刻停止，預計未來數週向歐洲國家逃難的烏克蘭國民將會累積到400萬人以上。

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烏克蘭東部與俄羅斯接壤處是戰火爆發起點，包含2014年被俄羅斯併吞的克里米亞半島地區、被蒲亭「承認獨立」的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）皆位於烏克蘭國土的東部地區。為了避免遭蔓延戰火波及，在不考慮北邊的白俄羅斯與蒲亭有著友好關係下，許多烏克蘭平民被迫向西南方逃，往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦等東歐其他國家避難。

▲俄烏戰事發生後，大批的烏克蘭婦女與孩童被迫向西逃離戰事，前往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦等東歐國家尋求人道救援。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭難民為躲避戰火被迫離開家鄉。圖為難民於斯洛伐克邊境處等候入境。（圖／美聯社／達志影像）
聯合國難民署（UNHCR）統計至今（2）日為止，超過60萬名平民被迫逃往鄰國成為難民。聯合國難民署發言人曼多（Shabia Mantoo）表示，超過28萬名烏克蘭人逃往波蘭，9萬4千人逃往匈牙利，4萬人向南逃往摩爾多瓦，羅馬尼亞和斯洛伐克亦分別有3萬多名烏克蘭難民。其餘還有數萬人更長途跋涉到其他歐洲國家或是俄羅斯。聯合國難民署官員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，這是歐洲自巴爾幹戰爭以來境內規模最大的難民潮。

▲俄烏戰事發生後，大批的烏克蘭婦女與孩童被迫向西逃離戰事，前往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦等東歐國家尋求人道救援。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為波蘭緊急設置的難民中心，設施內幾乎收滿烏克蘭難民。（圖／美聯社／達志影像）
由於波蘭與烏克蘭接壤邊界長達500公里，當局深知一旦與俄國的緩衝地帶被入侵且扶植親俄政權後，下一次危機就會發生在自家，因此在俄軍入侵以後立刻開放了9個位於邊境的據點，讓這些烏克蘭難民在無需簽證、不受新冠肺炎檢測與隔離的情況下進入波蘭接受急難人道援助。

受限於政府禁止18至60歲的烏克蘭男性離境，這些入境波蘭的難民大多是烏克蘭的婦女與孩童，由於過去波蘭與烏克蘭的語言、文化及地緣關係較緊密，波蘭內部不論政府或人民對烏克蘭人普遍抱持友善態度，除了醫院主動協助需要救援的烏克蘭人外，民間也發起「#standwithukraine」的活動，自發性收集糧食、物資幫助難民到政府設立的避難中心安置起居，政府則除了加開邊境據點接納難民外，亦開放國家鐵路提供烏克蘭人免費搭乘、放寬登記手續與防疫限制等。

▲俄烏戰事發生後，大批的烏克蘭婦女與孩童被迫向西逃離戰事，前往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦等東歐國家尋求人道救援。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭規定18至60歲的男性不得出境，許多士兵上戰場前必須先和家人告別。（圖／美聯社／達志影像）
匈牙利是繼波蘭以後，烏克蘭難民選擇逃往的第二大國，然而總理歐爾班（Viktor Orban）過去因強烈的「反移民」立場引起不少爭議，例如去年12月就曾堅定拒絕中東、非洲的移民或難民進入，如今卻態度大翻轉表示「絕對會收容烏克蘭難民」；保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）在接受外媒訪問時也表示，他們對待難民會有這些落差無可厚非，「烏克蘭人很聰明，他們是受過教育的人」，至於其他的難民潮往往因為「不確定身分」而擔心是恐怖份子滲透，差別待遇與歧視的事件屢屢發生。

▲俄烏戰事發生後，大批的烏克蘭婦女與孩童被迫向西逃離戰事，前往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦等東歐國家尋求人道救援。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰事發生後，大批的烏克蘭婦女與孩童被鄰國接納，卻也衍伸出許多難民問題。（圖／美聯社／達志影像）
此外，不少烏克蘭難民也選擇前往西歐國家。英國首相強生在波蘭首都華沙（Warsaw）指出，英國大約能收容其中的20萬名難民，包含已生活在英國的烏克蘭人親屬；德國內政部則表示，超過2千名烏克蘭難民在上個月底已經搭乘來自波蘭的火車抵達德國，難民們的數字在近日仍持續增加中。
 

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